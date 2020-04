‘Weeksalaris van 500.000 euro is bron van ergernis voor Manchester United’

Manchester United zit behoorlijk met Alexis Sánchez in de maag, zo weet de Evening Standard dinsdag te melden. De Chileense aanvaller heeft een doorlopend contract op Old Trafford met een astronomisch weeksalaris van ruim 500.000 euro, wat hij niet zomaar op wil geven. Een probleem voor manager Ole Gunnar Solskjaer, die naar verluidt geen heil ziet in een verdere samenwerking met de dit seizoen aan Internazionale verhuurde Sánchez.

De ex-speler van onder meer Barcelona en Arsenal wil bij een andere club niet opeens een stuk minder gaan verdienen, waardoor de leiding van Manchester United moeilijkheden ondervindt in de zoektocht naar een geschikte oplossing. The Red Devils hebben de routinier uitgeleend aan Inter, maar een groot deels van diens salaris komt nog steeds voor rekening van de recordkampioen uit Engeland. Zelfs als een tijdelijke salarisverlaging van dertig procent wordt ingevoerd is Manchester United nog steeds enorm veel geld kwijt aan de huurling. Vanwege de aanhoudende coronacrisis staan de clubs niet in de rij voor Sánchez, die in januari 2018 werd gepresenteerd op Old Trafford. Hij zou echter wel wat voelen voor een langer verblijf in het Giuseppe Meazza.

Vanwege de blessuregevoeligheid van Sánchez is de kans echter klein dat Inter de samenwerking volgend seizoen een vervolg geeft. Manchester United is eventueel bereid om het peperdure contract van de 31-jarige aanvaller uit Chili af te kopen, zo weet de Evening Standard voorts te melden. Sánchez kan in dat geval met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe werkgever. Een andere optie is een nieuwe verhuurperiode, al is een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de hervatting in de Premier League.

Solskjaer heeft er geen spijt van dat hij Sánchez en Romelu Lukaku vorig jaar naar Inter heeft laten gaan, zelfs nu de Noorse manager soms moet puzzelen in aanvallend opzicht vanwege de blessures van Marcus Rashford en Anthony Martial. In de winterse transferperiode werd Odion Ighalo op huurbasis aan de selectie toegevoegd, terwijl Mason Greenwood dit seizoen zijn doorbraak beleeft. Mocht Sánchez definitief niet meer terugkeren bij Manchester United, dan verlaat hij the Mancunians met 5 doelpunten in 45 wedstrijden achter zijn naam.