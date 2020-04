‘Nederland zit nu niet echt in mijn hoofd, tenzij het om een topclub gaat’

Met een bescheiden berichtje op de website maakte Ludogorets vorige week het einde van de samenwerking met Jody Lukoki bekend. Beide partijen bereikten een overeenstemming om de aflopende verbintenis van de 27-jarige aanvaller per direct te beëindigen, zodat hij na vijf succesvolle jaren kon terugkeren naar Nederland. “We hebben elkaar de hand geschud. Of nou ja, een elleboogje. Ik ben door de voordeur weggegaan en ik heb te horen gekregen dat de deur bij Ludogorets voor mij altijd openstaat”, vertelt Lukoki in gesprek met Voetbalzone.

Lukoki verontschuldigt zich als hij iets later dan gepland de telefoon opneemt. “Ik was even met die kleine bezig”, zo verwijst hij naar zijn zoontje, met wie hij een week geleden weer herenigd werd in Nederland en die op de achtergrond hoorbaar in de weer is. “Familie is heel belangrijk. Vooral mijn kleine, ik heb hem enorm gemist. In Bulgarije deden we door de uitbraak van het coronavirus gewoon niks, ik zat de hele dag thuis. Het had wat dat betreft voor mij geen zin om in Bulgarije te blijven, waardoor we besloten hebben mijn contract per direct te beëindigen. Ik ben blij, heel blij om terug te zijn in Nederland.” Lukoki was bij Ludogorets in het bezit van een aflopende verbintenis en had in een eerder stadium al besloten dat hij die niet ging verlengen, omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging na vijf seizoenen in Bulgarije te hebben gespeeld.

Ludogorets nam de door Ajax opgeleide Lukoki in de zomer van 2015 over van PEC Zwolle. Nadat de eerste twee seizoenen nog wat stroef verliepen, vond hij zijn plaats in het noordoosten van Bulgarije. De balans na bijna vijf jaar: 151 wedstrijden, 29 doelpunten, 20 assists, 4 landstitels, 2 Bulgaarse supercups en Europese wedstrijden tegen onder meer Paris Saint-Germain, Arsenal en AC Milan. “In het begin had ik een moeilijke tijd, alles was nieuw en ik speelde weinig. Mijn doel was om te slagen bij Ludogorets en ik denk dat het gelukt is. Uiteindelijk heb ik mooie dingen laten zien. Ik heb een geweldige tijd gehad in Bulgarije, met Champions League- en Europa League-voetbal, en heel veel geleerd. Ik heb tegen grote spelers en grote clubs gespeeld, dat was een jongensdroom. Niet iedereen kan dat voor elkaar krijgen in zijn carrière. Wat dat betreft heeft het uitgepakt zoals ik dat verwacht had. Ik ging naar Ludogorets als een jongen en ben daar een man geworden.”

Lukoki zag Ludogorets zich tijdens zijn verblijf stormachtig ontwikkelen. De Bulgaarse topclub stond op het punt om zijn negende landstitel op rij te veroveren, tot de competitie voorlopig stilgelegd werd wegens de uitbraak van het coronavirus. “Ze hebben een nieuw stadion gebouwd en het trainingscomplex is enorm mooi en professioneel geworden, in dat opzicht heeft de club zich enorm ontwikkeld. De laatste twee seizoenen hebben we de groepsfase van de Europa League overleefd, dat laat zien dat we op dat niveau kunnen meedraaien. Je zou Ludogorets inmiddels wel het Ajax van Bulgarije kunnen noemen. Mensen hebben heel veel respect voor Ludogorets”, vertelt Lukoki. Zijn prestaties bij Ludogorets bleven niet onopgemerkt, want in de zomer van 2018 was er al belangstelling vanuit Spanje, Italië, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. Hij koos er destijds echter voor om zijn contract bij Ludogorets te verlengen en door de tot 2020 lopende verbintenis kwam het een jaar later ook niet van een transfer, ondanks dat Lukoki al wel openstond voor een nieuwe uitdaging.

Ludogorets viert een doelpunt van Lukoki in de Europa League-wedstrijd tegen Ferencváros (0-3 zege).

“Mede door de vraagprijs van Ludogorets is het er nog niet van gekomen. Dat vind ik niet erg, ik heb uiteindelijk mooie dingen beleefd met Ludogorets. Maar nu was ik wel echt toe aan een stapje hogerop, ik wilde iets nieuws na vijf jaar in Bulgarije. Ik was goed bezig, mijn statistieken in de Europa League waren goed”, legt Lukoki uit. Dit seizoen verzorgde hij 9 doelpunten en 1 assist in 23 officiële wedstrijden. Ludogorets trachtte hem in januari nog van de hand te doen. Omdat hij weigerde om zijn aflopende contract te verlengen, behoorde Lukoki vanaf half december niet meer tot de wedstrijdselectie van Ludogorets. “Het gaat wel vaker zo bij clubs. Ze hebben me geprobeerd te verkopen, maar dat is niet gelukt. Ik had al het besluit genomen dat ik niet zou bijtekenen, zodat ik klaar was voor een nieuw avontuur. Ik vind het jammer dat de club niks aan mij heeft kunnen verdienen, maar bepaalde dingen heb je niet in de hand. Het is wel het enige minpunt, denk ik.”

De naam van Lukoki gonst met name in Turkije. Er werden in januari gesprekken gevoerd met Trabzonspor, maar van een overgang naar de Turkse Süper Lig kwam het (nog) niet. “Ik sta er goed op in Turkije”, glimlacht Lukoki. “Er zijn verschillende clubs met belangstelling, maar voor mij is het even afwachten. Het is belangrijk dat ik nu even met familie ben en als er iets concreet wordt, of dat nu Turkije, Spanje, Frankrijk, Engeland of Italië is, neem ik mijn tijd om de juiste keuze te maken. Ik ga nu niet overhaast ergens tekenen. Ik heb eigenlijk geen voorkeur, ik sta overal open voor. Natuurlijk wil ik in een grote competitie spelen, al kom ik niet zo snel bij Real Madrid of Barcelona terecht. Duitsland en Spanje lijken me wel hele mooie competities, het zou een droom zijn om daar te spelen. Ik zie wel wat er op mijn pad komt, maar natuurlijk wil ik spelen en moeten de sportieve perspectieven goed zijn. Alles moet kloppen, ik wil het perfecte plaatje en daar wacht ik gewoon op. Er is nog niks concreet, er is hier en daar wel belangstelling. Mijn telefoon staat roodgloeiend, allerlei zaakwaarnemers bellen me. Maar ik wacht gewoon tot mijn zaakwaarnemer met de juiste optie komt, hij is op de achtergrond bezig en we hebben een goede samenwerking.”

Lukoki keerde in november terug bij de nationale ploeg van de Democratische Republiek Congo, voor wie hij reeds twee interlands speelde.

Behoort een terugkeer naar Nederland dan ook tot de mogelijkheden voor Lukoki? “Op dit moment wil ik liever nog actief zijn in het buitenland, maar ooit zou ik sowieso wel weer in Nederland willen spelen. Nederland zit nu niet echt in mijn hoofd. Tenzij het om een topclub gaat, dan bedoel ik Ajax, PSV, Feyenoord of AZ. Maar dat zie ik nu niet zo snel gebeuren, eerlijk gezegd. Dan is het logisch om Nederland uit je hoofd te zetten”, klinkt het realistisch. Lukoki brengt nu wel voorlopig de tijd door in Nederland, tot zich een nieuwe uitdaging aandient. Hij beaamt dat de uitbraak van het coronavirus de situatie bemoeilijkt. “Het is nu door de coronacrisis afwachten of er iets moois op mijn pad komt. Dat maakt het zeker moeilijker, maar mijn zaakwaarnemer is bezig. Het is voor mij belangrijk dat iedereen gezond is en blijft. Ik hoop dat ik bij een mooie club kan tekenen als dit allemaal achter de rug is.”

Voor Lukoki staat één ding vast: hij zal bij zijn nieuwe club in ieder geval topfit arriveren. Hij heeft contact gezocht met oud-prof Iwan Redan, die als personal trainer een eigen sportschool heeft. “Even kijken of hij voor mij een schema kan opstellen. Alles is dicht, dus ik moet het op die manier goed zien te regelen.” Lachend besluit Lukoki: “Ik heb geen andere keuze, ik wil in ieder geval zo fit mogelijk blijven.”