Beleid Barcelona roept vraagtekens op: ‘Geven soms liever miljoenen uit’

Carles Pérez doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde vorig seizoen in de hoofdmacht van de Catalaanse club. Desondanks kwam er tijdens de winterse transferperiode, daar de middenvelder annex aanvaller op huurbasis de overstap maakte richting AS Roma. De Italianen nemen hem in principe na dit seizoen voor twaalf miljoen euro definitief over. Pérez vindt dat Barcelona het recht heeft om de samenwerking stop te zetten, maar zet tevens vraagtekens bij het beleid in het Camp Nou in de afgelopen jaren.

"Ik ben momenteel alleen maar bezig met succesvol zijn bij AS Roma", vertelt Pérez tijdens een Instagram Live-sessie van Marca. "Ik heb een contract voor vier seizoenen en dat is het enige dat telt voor mij." Toch kijkt de aanwinst van de Romeinen terug op zijn tussentijdse vertrek uit Barcelona. "Daar heb ik niet veel van begrepen. Desondanks moet ik hun beslissing respecteren. Ik ben de club dankbaar voor de manier waarop ik ben behandeld door de jaren heen."

Pérez is bang dat de beleidsbepalers bij Barcelona steeds minder oog hebben voor de doorstroming van talenten. "Er wordt heel vaak gesproken over de jeugdafdeling van Barcelona, maar in sommige gevallen geven ze liever miljoenen euro’s uit. Er is dan te weinig geduld met jonge spelers. Maar dat is nou eenmaal zoals dingen soms gaan. Het lijkt me beter dat de mensen mijn verleden bij Barcelona zo snel mogelijk vergeten", aldus Pérez, die bij de Catalanen uiteindelijk tot twee doelpunten en drie assists kwam in dertien optredens.

De nieuwe werkomgeving in Rome maakt nu al behoorlijk veel indruk op Pérez. De Spaanse aankoop is met name onder de indruk van de rivaliteit tussen stadgenoten AS Roma en Lazio. "Dat is echt heel erg indrukwekkend. De voetbalbeleving in Barcelona was geweldig, maar dat valt echt in het niet bij wat ik dagelijks meemaak in deze stad", zo besluit de door Barcelona opgeleide vleugelaanvaller zijn relaas.