Berbatov slaat Rooney en Tévez over en wijst favoriete aanvalspartner aan

Dimitar Berbatov speelde in Engeland voor Tottenham Hotspur en Manchester United en bij die clubs vormde hij een aanvalsduo met onder meer Wayne Rooney, Carlos Tévez en Robbie Keane. Desondanks slaat de inmiddels gestopte aanvaller uit Bulgarije het voornoemde trio over als hij dieper ingaat op zijn favoriete aanvalspartner. Berbatov bewaart de beste herinneringen aan de samenwerking met de Braziliaan França, die hij drie seizoenen meemaakte bij Bayer Leverkusen.

"Rooney, Keane en ik vulden elkaar aan, ondanks het feit dat er buiten het veld weinig contact was", vertelt Berbatov in een interview met Goal. "Er is wederzijds respect voor de prestaties op het veld. Je kijkt naar de kwaliteiten van een ander en hoe je elkaar beter kan maken. Daar is het elftal alleen maar bij gebaat, het is een win-winsituatie. Bij Leverkusen had ik een geweldige samenwerking met iemand die França heet. We scoorden allebei ontzettende vaak. In een bepaald seizoen vermorzelden we Bayern München met 4-1. We maakten toen allebei twee doelpunten."

Berbatov en França konden met elkaar lezen en schrijven op het veld. Buiten de lijnen was er echter geen enkele sprake van een hechte band. "Hij sprak geen Engels en Duits, we spraken dan ook geen woord met elkaar. Letterlijk geen woord, eerlijk waar. Ik zag hoe hij trainde en speelde tijdens wedstrijden en hij hield mij in de gaten. Als we samen op het veld stonden, dan leek het wel of we met elkaar naar bed gingen! Ik heb dan ook erg genoten van de samenwerking met hem, het was ongelooflijk. França was ook niet zelfzuchtig. Als ik er beter voorstond, dan gaf hij de bal aan mij. Als ik hem de bal gaf, dan scoorde hij."

"Het was een beetje zoals Andy Cole en Dwight Yorke bij Manchester United", gaat Berbatov terug met zijn terugblik. "De interactie tussen ons was echt waanzinnig. Door de samenwerking met França heb ik mezelf ook ontwikkeld als voetballer. Ik waardeer het als ik samenspeel met spelers van mijn niveau of die zelfs beter zijn. Je kunt er altijd van leren." In hun eerste seizoen samen, de jaargang 2002/03, kwam Berbatov tot zestien competitiedoelpunten namens Leverkusen, terwijl França afsloot met veertien treffers.