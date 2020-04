Arveladze: ‘Cruijff kon er wel om lachen toen ik dat over kunstgras zei’

Shota Arveladze speelde tussen 1997 en 2001 voor Ajax en de oud-aanvaller uit Georgië volgt de Amsterdamse club jaren later nog steeds op de voet. De huidige trainer van Pakhtakor Tashkent uit Oezbekistan, die in Nederland verder ook voor AZ uitkwam, probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van de filosofie van Johan Cruijff in zijn hoedanigheid van oefenmeester. De ontmoeting met laatstgenoemde zal Arveladze dan ook nooit meer vergeten.

"Johan is altijd een inspiratiebron geweest", stelt de inmiddels 47-jarige Arveladze in gesprek met VICE Sports. "Toen ik mijn goede vriend Sjaak Swart bij een Lucky Ajax-wedstrijd tegenkwam vroeg ik hoe ik met Johan in contact kon komen. Ik wilde graag eens met hem filosoferen over voetbal en de foundation voor kansarme kinderen in Georgië die ik met mijn broers Archil en Revaz heb opgezet." Arveladze ontving vervolgens het huisnummer van Cruijff in Barcelona. "Want hij had geen mobieltje."

"Toen ik belde stond het zweet in mijn handen, maar Johan wilde heel graag tijd vrijmaken", vervolgt de voormalig Ajacied zijn terugblik. Ik vloog naar Barcelona en we hebben zo’n zes uur op zijn kantoor gesproken." Het tweetal sprak in die uren over van alles. Arveladze bracht onder meer het spelen op kunstgras naar voren. "Ik zei: ‘Op kunstgras spelen is hetzelfde als seks met een condoom.’ Johan kon daar om lachen. We waren het eens dat kunstgras niets is, al omschreef hij dat op een andere manier, haha." Arveladze heeft dankzij het gesprek veel respect gekregen voor Cruijff. "Heaven has it’s own playmaker now zag ik staan bij een foto van Johan na zijn dood. Dat vond ik een mooie gedachte."

Als trainer van Maccabi Tel Aviv kreeg Arveladze te maken met Jordi Cruijff, die daar enige tijd als technisch directeur fungeerde. "Dat was een leerzame periode. We werkten ruim een halfjaar samen. Ik was er de opvolger van Peter Bosz." Arveladze wist met de Israëlische topclub te winnen van AZ in de Europa League. "Maar toen de resultaten tegenvielen moest ik weg. Met Jordi heb ik niet veel contact meer. Ik heb hem pas geleden nog wel een berichtje gestuurd vanwege de sterfdag van zijn vader (24 maart, red.)."