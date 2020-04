‘Als je in zijn team zat en verloor, dan vermoordde Ibrahimovic je zowat’

Zlatan Ibrahimovic stond slechts anderhalf jaar onder contract bij Manchester United. Desondanks heeft de Zweedse aanvaller, thans in dienst van AC Milan, in die kortstondige periode veel indruk gemaakt op zijn ploeggenoten bij the Red Devils. Volgens Luke Shaw kon Ibrahimovic het absoluut niet hebben als iemand er met de pet naar gooide tijdens een trainingssessie.

"Hij kon echt gek zijn", blikt Shaw tijdens het Combat Corona FIFA Twitch Tournament terug op de samenwerking met Ibrahimovic op Old Trafford. "Maar dat hadden we ook nodig in de kleedkamer. Het is echt een ongelooflijke speler. Hij beschikte nog steeds over talent en ondanks het feit dat hij wat ouder was zat er bij hem nog geen sleet op. Maar voor de sfeer in de kleedkamer was Ibrahimovic echt geweldig. Hij kon grappig zijn, maar als het serieus werd dan liet hij dat ook gelijk merken."

"Ibrahimovic is een geboren winnaar", vervolgt Shaw zijn lofzang op de ex-aanvaller van onder meer Ajax, Barcelona en Paris Saint-Germain. "Zelfs tijdens kleine spelletjes op de training. Als je in zijn team zat en verloor, dan vermoordde hij je zowat." De linksback kijkt derhalve met genoegen terug op de Engelse periode van Ibra. "Hij wist in zijn tijd hier het beste uit iedereen te halen. Op de trainingen kon je niet verslappen, zeker niet als je zijn ploeggenoot was. Dan ging je er echt aan. Iedereen bij Manchester United zal dat kunnen beamen. Maar iedereen hield van Ibrahimovic en het was dan ook erg teleurstellend dat hij die zware blessure opliep." Ibrahimovic lag vanwege een zware kruisbandblessure ruim een halfjaar uit de roulatie. Manchester United wilde zijn contract daarom niet verlengen in de zomer van 2017. Desondanks tekende hij enkele maanden later alsnog een eenjarig contract. In maart 2018 kwam er definitief een einde aan de samenwerking.

De routinier uit Zweden, met 116 interlands achter zijn naam, tekende korte tijd later bij Los Angeles Galaxy. Na ruim anderhalf jaar kwam er een einde aan zijn avontuur in de Major League Soccer. Sinds januari is Ibrahimovic verbonden aan AC Milan, tussen 2010 en 2012 ook al zijn werkgever. Volgens verschillende Italiaanse media denkt hij er serieus over na om na dit seizoen te stoppen en verder te gaan als zaakwaarnemer. Er is daarnaast ook al gesuggereerd dat voormalig ploeggenoot Gennaro Gattuso hem naar Napoli wil halen. Zijn contract in het San Siro loopt komende zomer af.