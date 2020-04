Ajax stoomt A-junioren klaar voor Erik ten Hag: ‘Mocht het nodig zijn’

Ajax houdt rekening met diverse scenario’s waarop het Eredivisie-seizoen afgemaakt zal worden. Daarom laat de club momenteel diverse jeugdspelers hetzelfde trainingschema als de A-selectie van trainer Erik ten Hag afwerken. Dat laat hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali weten op de clubwebsite.

De competities van de jeugdteams zijn al beëindigd, maar het is nog onduidelijk of en op welke manier het seizoen van Ajax 1, Jong Ajax en Onder-19 afgemaakt zal worden. Het hoogste jeugdteam doet nog mee in de UEFA Youth League, waarin het de kwartfinale heeft bereikt. Om niet voor verrassingen komen te staan, laat Ajax een deel van de Onder-19-spelers een jeugdprogramma volgen en de anderen het schema van het eerste elftal en Jong Ajax.

“Niemand weet hoe het gaat lopen en daarom moeten we prioriteiten stellen”, vertelt Ouaali. “Ajax 1 staat momenteel bovenaan. Mocht de competitie uitgespeeld worden, dan is het allerbelangrijkste om die koppositie te verdedigen. Daarom volgt een aantal A-junioren het programma van het betaald voetbal, zodat zij bewust door Erik ten Hag ingezet kunnen worden mocht het nodig zijn.”

De kwartfinale van de Youth League tegen FC Midtjylland stond voor half maart op het programma, maar is opgeschort. “We zijn ver gekomen en willen graag een keer die Final Four halen. En het liefst natuurlijk de Youth League winnen. Het is een toernooi waarop de jongens van de Onder-19 zich altijd verheugen. Datzelfde geldt voor de Onder-17 met de ABN AMRO Future Cup. Dit zijn podia waarop onze spelers maximaal worden getest en dat levert belangrijke prikkels en bagage op richting het einddoel: Ajax 1 halen."

Ouaali tast nog volledig in het duister over wanneer de bal weer kan gaan rollen op De Toekomst. “Stel dat het verantwoord en veilig is en we met elkaar weer mogen werken en trainen, dan willen we uiteraard zo snel mogelijk weer beginnen”, zegt Ouaali. “Het is onmogelijk in te schatten wanneer dat het geval zal zijn. We zijn afhankelijk van de UEFA en de KNVB en hoe zij de komende periode gaan inplannen. Daarnaast hebben we ook nog te maken met schoolvakanties.”