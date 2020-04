Bayern München slaat grote slag met topcontract tot medio 2023

Thomas Müller heeft zijn sportieve toekomst verbonden aan Bayern München. De aanvallende middenvelder heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot aan de zomer van 2023, zo maakt de Duitse grootmacht wereldkundig via de officiële kanalen. De vorige verbintenis van de routinier liep halverwege volgend jaar af.

Müller speelt zijn gehele loopbaan al voor Bayern, de club waar hij in het seizoen 2009/10 definitief doorbrak. Onder trainer Hansi Flick is hij een vaste waarde op het middenveld van de Bundesliga-koploper. Met zes doelpunten en zestien assist in de Duitse competitie, is Müller van grote waarde in de jacht op de landstitel. In de Champions League was hij deze jaargang tot dusver goed voor twee goals en een assist.

“Thomas is een speler waarmee de fans zich identificeren”, reageert Hasan Salihamidzic op de clubwebsite. Volgens de technisch directeur duurde het niet lang voordat een akkoord was bereikt: “We weten wat we aan hem hebben en andersom weet hij wat hij aan Bayern heeft. We hebben geen lange gesprekken hoeven te voeren.” Müller is verheugd met zijn nieuwe contract. “Ik zit hier al twee derde van mijn leven, we vechten voor elkaar. Deze club zie ik niet als een werkgever. Het is mijn passie.”

Volgens Duitse media verdiende Müller met zijn vorige contract vijftien miljoen euro op jaarbasis en blijft zijn salaris onveranderd. Naar verluidt behoort hij samen met Robert Lewandowski tot de absolute grootverdieners in de Bayern-selectie. De honderdvoudig international won als speler van Bayern München onder meer acht keer de Duitse landstitel, vijf keer de DFB Pokal en eenmaal de Champions League.