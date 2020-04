‘PSG verandert koers en opent voor het eerst deur voor megatransfer’

Paris Saint-Germain opent voor het eerst de deur voor een vertrek van Neymar naar Barcelona, zo claimt Sport dinsdag. De Catalaanse sportkrant meldt net als AS dat Kylian Mbappé voor zowel Barcelona als Real Madrid onhaalbaar is, maar dat de Braziliaan PSG wel kan verlaten bij een juist bod. De grootmacht sluit een megatransfer niet uit, zo klinkt het.

Neymar verkaste in de zomer van 2017 met veel bombarie voor 222 miljoen van Barcelona naar Parijs. Na drie jaar zou PSG ditmaal wel openstaan voor een vertrek van Neymar, maar dan wel onder de juiste voorwaarden. De Franse topclub zou een betaling in termijnen accepteren, waarbij moet worden gedacht aan een totaalbedrag van 180 miljoen euro.

Barcelona zal het forse bedrag zeker niet in één keer kunnen overmaken aan PSG, waardoor laatstgenoemde club eventueel akkoord zou gaan met een soepelere regeling. Barcelona zit door de coronacrisis in financieel opzicht in zwaar weer en moest al een flinke salarisverlaging met de spelers overeenkomen om het hoofd boven water te houden, dus het is afwachten of de club daadwerkelijk actie gaat ondernemen inzake Neymar.

Anders dan Mbappé zou PSG wel openstaan voor een transfer van Neymar deze zomer, zo meldden bronnen aan zowel Sport als L'Équipe. Vorig jaar stonden les Parisiens niet open voor een betaling in termijnen. Nu zou PSG van gedachte zijn veranderd en bereid zijn te onderhandelen. De 28-jarige aanvaller ligt tot medio 2022 vast in de Franse hoofdstad.