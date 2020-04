Uitbraak coronavirus betekent nog meer slecht nieuws voor Ronaldinho

Ronaldinho blijft door de coronacrisis waarschijnlijk langer vastzitten, zo melden diverse media uit Paraguay. De voormalig spelmaker van onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en AC Milan belandde in de cel in een gevangenis in Paraguay nadat hij met een vals paspoort het land was binnengereisd. Naar verluidt hoeft de Braziliaan niet te rekenen om een snelle vrijlating.

Ronaldinho zit inmiddels al een maand in de gevangenis. De oud-voetballer wordt verdacht van fraude met paspoorten en witwassen, maar zijn zaak zal voorlopig niet voor de rechter verschijnen, zo klinkt het. Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden op dit moment alleen dringende zaken afgehandeld, waardoor Ronaldinho nog even in de cel moet vertoeven.

Ronaldinho met handboeien afgevoerd door Paraguayaanse politie

Daarnaast mogen de gedetineerden in de gevangenis op dit moment geen bezoek meer ontvangen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De situatie van Ronaldinho zou inmiddels flink zijn verslechterd ten opzichte van zijn beginperiode in de cel. Waar de voormalig voetbalfenomeen eerder nog veel bezoek kreeg van voetbalsterren en geschenken kreeg, ziet hij momenteel alleen nog maar zijn advocaten, mede vanwege de coronacrisis.

"De glimlach van Ronaldinho, zijn zo kenmerkende glimlach, is verdwenen", vertelde oud-speler Nelson Cuevas eind maart al in gesprek met CNN Radio. "Ik wil benadrukken dat de gevangenis waarin hij zit geen enkele luxe kent, het is heel primitief. Het is een situatie die Ronaldinho niet gewend is en die hem ongelukkig maakt. Zijn positieve vibe is weg. Hij is diepbedroefd en helemaal niet gelukkig op dit moment."