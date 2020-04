De Telegraaf: KNVB gaat Ajax, PSV en AZ teleurstellen

De KNVB praat de profclubs dinsdagmiddag via een videoverbinding bij over de gevolgen van de twee scenario's die nu nog voor de rest van het seizoen op tafel liggen. De nationale bond hoopt nog steeds dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor 3 augustus worden uitgespeeld, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de bestrijding van het coronavirus dat toelaat. Het doemscenario is dat het seizoen nu al is afgelopen. Dat zal de meeste financiële gevolgen hebben.

Volgens De Telegraaf gaat de KNVB niet overstag voor Ajax, PSV en AZ. De drie topclubs voerden afgelopen week de druk op om de competities in het profvoetbal als gespeeld te beschouwen. Volgens het dagblad gaat de KNVB de clubs vertellen dat men een beslissing over de competities vooruit zal schuiven naar 21 april als premier Mark Rutte naar buiten komt met nieuwe kabinetsmaatregelen voor na 28 april.

“Er wordt gehoopt op afschaling van de verordeningen, zodat er na een korte voorbereiding van drie weken alsnog kan worden gevoetbald in Nederland”, zo verzekert chef voetbal Valentijn Driessen dinsdag op de voorpagina van het sportkatern. “Lukt dit niet, dan ligt het voor de hand dat er in een later stadium een streep door het seizoen 2019/20 gaat.” Ajax, PSV en AZ willen het seizoen nu al beëindigen, net als enkele clubs die tegen degradatie strijden. Feyenoord, FC Utrecht, Sparta en Willem II vinden het daarvoor nog te vroeg, net als de KNVB.

Betrokkenen verwachtten al niet dat er dinsdag al een beslissing zou vallen over het wel of niet meteen beëindigen van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Ook de Eredivisie NV, Coöperatie Eerste Divisie praten mee, net als de zogenoemde stakeholders als FOX Sports, de belangenorganisaties van coaches (CBV), clubs (FBO) en scheidsrechters (BSBV), spelersvakbond VVCS en het supporterscollectief.