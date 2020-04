Sport weet astronomische vraagprijs van Juventus voor De Ligt te melden

De afgelopen tijd wordt er in Spaanse, Italiaanse en Engelse media gespeculeerd over de toekomst van Matthijs de Ligt. De naam van de twintigjarige verdediger van Juventus werd recent gelinkt aan Real Madrid en Manchester United. Het Spaanse Sport weet maandagavond echter te melden dat Juventus alleen voor het astronomische bedrag van 150 miljoen euro bereid is om afscheid te nemen van De Ligt.

ESPN kwam vorige week met het nieuws dat Manchester United bezig zou zijn met een bod op De Ligt. The Red Devils zouden zich ervan bewust zijn dat de kans klein is dat Juventus bereid is om snel al afscheid te nemen van de Oranje-international. In navolging van ESPN kwam het Spaanse Defensa Central een aantal dagen later met het bericht dat zaakwaarnemer Mino Raiola De Ligt zou hebben aangeboden bij Real Madrid, dat naar verluidt op zoek zou zijn naar een opvolger voor Sergio Ramos.

De belangenbehartiger van De Ligt was op bezoek bij de Koninklijke om over een definitieve transfer van Alphonse Aréola te praten. Tijdens de gesprekken over de van Paris Saint-Germain gehuurde doelman zou Raiola bij Real Madrid tevens een balletje hebben opgegooid voor De Ligt, voor wie volgend seizoen een zware concurrentiestrijd met Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Merih Demiral en Daniele Rugani wacht. Sport stelt dat Juventus alleen bij een bod van 150 miljoen van plan is om De Ligt te laten vertrekken. De kans wordt door de Spaanse sportkrant klein geacht dat een club in de huidige situatie een dergelijk bedrag op tafel gaat leggen.

De torenhoge vraagprijs ligt in de lijn met de berichten die maandag vanuit Italië komen. Romeo Agresti, Juventus-watcher voor Goal, benadrukte dat de geruchten over een vertrek van De Ligt bij Juventus niet waar zijn. Diens collega Fabrizio Romano, werkzaam voor Sky Italia en La Gazzetta dello Sport, voegde daar aan toe dat De Ligt geen intenties heeft om Juventus te verlaten en dat la Vecchia Signora dan ook niet bang is om hem te verliezen.

Schoonvader Keje Molenaar liet eerder al in gesprek met Tuttosport optekenen dat het om ‘slechts geruchten’ ging. “Er is verder niets aan toe te voegen. Matthijs heeft nog geen moment spijt gehad van zijn keuze voor Juventus. Hij en AnneKee (vriendin van De Ligt, red.) zijn erg gelukkig in Turijn en de kans is zeker aanwezig dat ze voor langere tijd in Italië zullen verblijven”, zei Molenaar. De Ligt maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 85 miljoen euro de overstap van Ajax naar Juventus. In zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst kwam de verdediger voorlopig tot 27 officiële wedstrijden.