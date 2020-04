Toekomstig teamgenoot prijst Ziyech de hemel in: ‘Een speler van wereldklasse’

In Engeland heeft men hoge verwachtingen van Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder maakt aankomende zomer de overstap van Ajax naar Chelsea en moet het aanvalsspel van the Blues van nieuw elan gaan voorzien. Mason Mount kijkt uit naar de komst van Ziyech, ondanks dat de Marokkaans international mogelijk een concurrent is.

Mount geeft maandag hoog op over Ziyech. Hij kent de spelmaker van Ajax namelijk goed: Mount was in het seizoen 2017/18 op huurbasis in de Eredivisie actief voor Vitesse en stond toen één keer tegenover Ziyech. Op 4 maart 2018 won Mount met Vitesse met 3-2 van Ajax. Tijdens het uitduel in Amsterdam in september 2017, door Vitesse met 1-2 gewonnen, zat hij negentig minuten op de bank.

"Twee jaar geleden speelde ik op huurbasis in Nederland, dus ik ken hem een beetje en weet natuurlijk hoe goed hij is", wordt de 21-jarige middenvelder van Chelsea vanavond door diverse Engelse media geciteerd over Ziyech. "Hij is een ongelooflijke speler, eentje van wereldklasse. Ik kijk er natuurlijk enorm naar uit om met hem te werken, te trainen en hopelijk te spelen." Mount speelde dit seizoen in alle competities 41 wedstrijden voor Chelsea, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 5 assists.

Mount is niet de eerste in Engeland die uitspreekt hoge verwachtingen te hebben van Ziyech. Eerder ging trainer Frank Lampard hem al voor. "Hij heeft een fantastisch linkerbeen, speelt vaak vanaf de rechterkant, maar hij is ook goed achter de spitsen. Als je naar ons kijkt dit seizoen, dan zijn er wedstrijden geweest waarin we moeite hadden om de deur te openen. Hij is absoluut een speler die in dat soort situaties belangrijk kan zijn met zijn creativiteit. Hij kan iets anders aan ons spel toevoegen, dus daar zijn we heel blij mee", zei Lampard in februari al over Ziyech.