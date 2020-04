Spanje rouwt om dood oud-trainer Atlético Madrid, Real Madrid en Barcelona

Voetbalminnend Spanje rouwt om de dood van Radomir Antic. De Servische oud-trainer is maandag op 71-jarige leeftijd overleden. Volgens onder meer Mundo Deportivo en Onda Cero ging de gezondheid van Antic rap achteruit nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Antic speelde als voetballer voor Sloboda Užice, FK Partizan, Fenerbahçe, Real Zaragoza en Luton Town, maar vergaarde vooral bekendheid als trainer. Hij begon zijn carrière als coach aan het eind van de jaren tachtig bij Real Zaragoza en diende daarna achtereenvolgens Real Madrid, Real Oviedo, Atlético Madrid, opnieuw Real Oviedo, Barcelona, Celta de Vigo, de nationale ploeg van Servië, Shandong Luneng en Hebei China Fortune. Hij is de enige trainer in de geschiedenis die tijdens zijn loopbaan werkzaam is geweest bij Atlético Madrid, Real Madrid én Barcelona.

Overleden in Madrid, 71 jaar oud, Radomir Antic. De trainer van Alético’s doblete in seizoen ‘95-‘96. De enige coach die ooit trainer was van Real Madrid, Atlético én Barcelona. pic.twitter.com/dkDuhRJBxL — elsierd (@elsierd) April 6, 2020

Antic was vooral succesvol bij Atlético Madrid. Hij stond tussen 1995 en 2000, verdeeld over drie verschillende periodes, aan het roer bij los Colchoneros en leidde de club in het seizoen 1995/96 naar de nationale dubbel. Bij Barcelona werd hij in 2003 de opvolger van de ontslagen Louis van Gaal. Zijn dienstverband in het Camp Nou bleef echter beperkt tot slechts een halfjaar.

Diverse prominenten uit de voetballerij herdenken Antic op social media. Zo hebben Real Madrid, Atlético Madrid en Barcelona statements gepubliceerd waarin zij hun condoleances overbrengen. Voetbalcommentator en Atlético Madrid-supporter Sierd de Vos herdenkt Antic op Twitter met een oude foto, terwijl Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos zijn dank uitspreekt voor 'het groter maken van Atlético Madrid en de rivaliteit tussen Atlético en Real Madrid'.