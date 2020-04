‘Toen dronk ik koffie in een autofabriek, tegenwoordig speel ik met Neymar’

De loopbaan van Thomas Meunier lijkt volgend seizoen een nieuwe fase in te gaan. De rechtsback van Paris Saint-Germain, wiens contract op 30 juni afloopt, wordt veelvuldig genoemd als opvolger van Achraf Hakimi bij Borussia Dortmund. Daarnaast hengelen onder meer Internazionale en Tottenham Hotspur naar verluidt naar zijn diensten. De huidige situatie staat in schril contrast met de omstandigheden van enkele jaren geleden, toen Meunier nog serieus overwoog om te stoppen met voetballen en spelen in de Champions League en voor de Rode Duivels nog heel ver weg leek.

Door Rian Rosendaal

Na twee jaar te hebben doorgebracht in de jeugdopleiding van Standard Luik kreeg Meunier een vervelende boodschap te horen van zijn toenmalige jeugdtrainer. Les Rouges zagen geen heil in een voortzetting van de samenwerking. "Ik vertelde gelijk aan mijn ouders dat ik wilde stoppen", brengt de vleugelverdediger op verzoek van The Players’ Tribune in herinnering. "De passie was verdwenen en mijn droom in duigen gevallen." Het is tevens een grote tegenslag voor de vader van Meunier, die niets liever wil dan dat zijn zoon slaagt in het profvoetbal. Het is echter de moeder van de in Sainte-Ode geboren verdediger die in actie komt. "Ze had niet veel begrip voor het feit dat ik wilde stoppen", aldus de PSG-back. Een belletje naar het nabijgelegen Royal Virton was snel gepleegd. "Mijn zoon is eruit gegooid bij Standard Luik, misschien hebben jullie interesse?’, zei ze. ‘Hij is heel erg goed, dat beloof ik jullie’. Ze had door dat ik over kwaliteiten beschikte. Ik had destijds waarschijnlijk nog niet door hoe belangrijk voetbal eigenlijk voor mij was."

Meunier heeft sowieso veel aan zijn moeder te danken, zeker toen zijn ouders gingen scheiden en zij de zorg kreeg over de veertigvoudig international van België en diens zussen. Ze heeft maar liefst drie banen tegelijk om het gezin draaiende te houden. "Ze heeft er altijd voor gezorgd dat er voldoende eten voor ons was", benadrukt de dankbare Meunier. De band met zijn vader is in die periode juist steeds minder hecht te noemen, ondanks de vurige wens van Meunier senior om zijn zoon de profwereld in te loodsen. "Hij bracht me altijd naar de trainingen en motiveerde me om beter te worden. Als ik geen zin had om te trainen, dan kreeg ik altijd een flinke preek." Na de afwijzing door Standard Luik komen vader en zoon Meunier steeds verder uit elkaar te staan. "Voetbal kwam niet meer ter sprake. Dat gaf problemen, want daar hadden we het altijd over. Hij kon zijn teleurstelling niet verbergen. Toen mijn droom werd verstoord, werd ook gelijk zijn droom kapotgemaakt."

Verschillende leeftijdsgenoten van Meunier mochten wél bij Standard Luik blijven. "Maar niemand van die lichting is doorgebroken als voetballer", geeft de inmiddels 28-jarige rechtsback de betrekkelijkheid van de voetbalwereld aan. Hij heeft dan ook niet lang wakker gelegen van zijn voortijdige vertrek uit Luik. "Het was zeker geen ramp, want mijn leven bestond in die tijd niet alleen maar uit voetbal." Dankzij zijn oma ontwikkelt Meunier een grote passie voor kunst en jaren later is die passie nog steeds niet verdwenen bij de nuchtere Walloniër. "Momenteel oefen ik het vak van profvoetballer uit, maar daarna zal ik mij richten op mijn grote hobby kunst", zo gaf de Belg in Franse dienst vorig jaar te kennen in een interview met Bozar. Daarnaast kreeg Meunier bij het bescheiden Royal Virton ook weer zin in het voetbalspelletje. "We speelden in de derde klasse en de meeste spelers verdienden vierhonderd euro per maand. Dat was niet genoeg om van te leven." De nieuwe werkomgeving zorgde er voor dat Meunier weer een betere band kreeg met zijn vader. "Hij zei dat hij niet bij Virton wilde komen, maar op een zekere avond zag ik hem opeens in de hoek van een tribune zitten, helemaal alleen."

Bijbaan als postbezorger

Meunier was blij met de stap naar het veel kleinere Royal Virton, maar de start aldaar was allesbehalve veelbelovend. "Aan het begin van het seizoen 2009/10 kreeg Thomas last van fysiek ongemak", blikt de lokale journalist Daniel Jonette terug in gesprek met 20minutes.fr. "De toenmalige trainer van Virton dacht er serieus over na om hem onder te brengen bij Givry, een club uit de Belgische vierde divisie. Dat kwam echter nooit van de grond. Hij bleef bij Virton en was al snel een van de uitblinkers van dat elftal." Meunier, die in die dagen nog als aanvaller functioneert, kan niet leven van de verdiensten bij Virton. Een bijbaan is broodnodig om maandelijks rond te kunnen komen. "Op mijn achttiende nam ik dan ook een baan op het postkantoor. Ik moest ‘s ochtend altijd om 05.00 uur beginnen en zag de zon opkomen toen ik aan mijn postroute begon." Het was geen gemakkelijke baan, zo kreeg Meunier al snel door. "Ik ben afkomstig uit een klein Belgisch dorpje, waar de huizen behoorlijk ver uit elkaar staan. Als je van je auto naar een brievenbus vijftig meter moet afleggen en het regent dan keihard, dan voel je je soms wel een beetje wanhopig." Meunier had het dan ook al snel gezien als postbode. Een baan in een autofabriek bracht redding. Hij was daar verantwoordelijk voor het monteren van voorruiten op auto's, die daarna de gang richting het buitenland maakten. "Naar onder meer China, Frankrijk en Roemenië. Maar ik nam ook opdrachten van gewone klanten aan. Ik werkte dagelijks van 06.00 uur tot 14.00 uur in de fabriek, daarna ging ik trainen."

Thomas Meunier lijkt de opvolger te worden van Achraf Hakimi bij Borussia Dortmund

Bij het kleine Royal Virton begon de loopbaan van Meunier serieuze vormen aan te nemen, vooral door de populariteit van YouTube. De Belgisch international wist geregeld het net te vinden, wat niet onopgemerkt bleef op het internet. Jeugdvriend Vincent Olimar vindt het daardoor des te knapper dat Meunier alsnog is doorgebroken als profvoetballer. "In het zuidelijk deel van België is er nog best veel armoede", zo zegt hij in een interview in de Belgische media. "We wonen vlakbij de grens met Luxemburg, er is geen grote stad in de buurt en van een grote voetbalclub is eveneens geen sprake. Bijna niemand houdt zich met deze streek bezig en het is dan ook moeilijk om Virton definitief achter je te laten." Desondanks gingen de doelpunten van Meunier regelmatig viral, waardoor zijn carrièrekansen een boost kregen. "Al snel sprak heel België over die speler die bij een derdeklasser zo fraai wist te scoren. Dat ik in een autofabriek werkte, wist waarschijnlijk niemand", zegt de rechtsback met een kwinkslag. De naam van Meunier was definitief gevestigd, toen hij in oktober 2010 tegen RFC Liège trefzeker was middels een ‘Rabona’, een schot vanachter het standbeen langs. "Dat doelpunt heeft heel veel betekend voor zijn bekendheid in de Belgische voetbalwereld", zo benadrukt Jonette.

Eerste stap richting de top

Meunier, die naar eigen zeggen bij Royal Virton het plezier in het voetballen terugvond, verscheen dan ook al snel op de radar van de topclubs in de Jupiler Pro League. De vleugelverdediger was dan ook voor een relatief laag bedrag op te halen uit Wallonië. "Ik had een transferwaarde van 100.000 euro, een schijntje. Veel clubs dachten: Hij is pas negentien jaar oud en goedkoop, waarom nemen we het risico niet?" Club Brugge toonde zich slagvaardig en legde medio 2011 200.000 euro neer voor de toentertijd nog als spits opererende Meunier. Een bijzondere overstap, want hij ging spelen voor de favoriete club van zijn opa. De rechtspoot zal het telefoongesprek met zijn vader dan ook nooit meer vergeten. "Verdomme nog aan toe, mijn zoon heeft het gered! Mijn zoon speelt nu voor Club Brugge!", zei hij tegen mij. Meunier wordt omgeturnd tot verdediger, waardoor zijn loopbaan in een stroomversnelling raakt. Eind 2013 volgt zijn officiële debuut in het nationale team van België. "Mijn moeder zei dat iedereen in het dorp haar had gebeld, dat herinner ik me nog heel goed. Ze zeiden: ‘Thomas is op de televisie, hij speelt voor België! Echt ongelooflijk!" Meunier werd evenwel niet geselecteerd voor het WK 2014. Voor het EK van 2016 en het WK van 2018 volgde wél een uitnodiging. De Rode Duivels reikten twee jaar geleden tot de halve finale, waarin Frankrijk met 0-1 te sterk bleek. De rechtsbenige verdediger was echter geschorst en moest lijdzaam toezien hoe zijn ploeggenoten een finaleplek verspeelden. Een schrale troost was zijn treffer tegen Engeland in het duel om de derde plaats op het WK.

Thomas Meunier is niet meer weg te denken uit de basisopstelling van de Rode Duivels

Tussendoor maakte Meunier een volgende stap in zijn loopbaan als clubspeler. PSG haalde de rechtsback na het EK van 2016 voor circa zeven miljoen euro naar Frankrijk. Van de krochten van het Belgische voetbal naar één van de meest kapitaalkrachtige en ambitieuze clubs in Europa, in een tijdsbestek van vijf jaar heeft Meunier enkele reuzensprongen gemaakt. Hij kijkt ook dan ook weleens met verbazing terug op de weg die hij tot nu toe heeft afgelegd als voetballer. "Vroeger dronk ik koffie in een autofabriek, tegenwoordig speel ik samen met Neymar. Mijn carrièrepad klinkt als een Hollywood-film. Je kunt je oprecht afvragen hoe dat mogelijk is. Die vraag stel ik mijzelf wel met enige regelmaat." Het belletje van zijn moeder naar de leiding van Royal Virton is in de optiek van Meunier van cruciaal belang geweest voor het verdere verloop van zijn spelersloopbaan. "Als mijn moeder niet had gebeld met die trainer met de smeekbede om mij te bekijken...Ik zou niet weten hoe het dan met mij zou zijn afgelopen. Mijn leven zou sowieso compleet anders zijn."

PSG, Dortmund of toch ergens anders?

Het lijkt erop dat het leven van Meunier binnenkort wederom een verandering ondergaat. Dortmund wordt steeds vaker genoemd als zijn volgende werkgever, daar er onzekerheid is over het aanblijven van Hakimi. Diens huurcontract loopt deze zomer af en de kans is aanwezig dat laatstgenoemde terugkeert bij Real Madrid. "Binnenkort ben ik een 28-jarige, transfervrije international van de nummer één van de wereld", verwees Meunier onlangs in een vraaggesprek met RTBF Sport naar de eerste plaats van België op de ranglijst van de FIFA. Om er met de nodige humor aan toe te voegen. "Dat kan geen slechte aankoop zijn." De begeerde PSG-speler is in ieder geval overtuigd van zijn kwaliteiten. "Clubs hebben weinig te verliezen als ze mij aantrekken en dat weten ze maar al te goed. Maar ik begrijp al die geruchten over mijn toekomst niet zo goed. Iedereen praat steeds over Dortmund, maar ik heb evenveel artikelen gezien die me linken aan Tottenham en Inter. Het is echter mijn doel om bij PSG te blijven, dat weet iedereen. We zullen zien wat er gaat gebeuren."