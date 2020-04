Frenkie de Jong verrast wereld en toont shirt van Lucas Moura

Frenkie de Jong blijkt de shirts die hij na afloop van zijn wedstrijden ruilt met zijn tegenstanders goed te bewaren. De middenvelder van Barcelona en het Nederlands elftal werd maandag tijdens een live chat op YouTube gevraagd enkele tricots te laten zien die hij door de jaren heen heeft bemachtigd en bespreekt in totaal drie shirts.

Zonder twijfel het opvallendste shirt dat prijkt in de kledingkast van De Jong, is dat van Lucas Moura. De Jong stond vorig seizoen in de halve finales van de Champions League namens Ajax tweemaal tegenover de Braziliaanse aanvaller van Tottenham Hotspur. Na de heenwedstrijd in Londen, die met 0-1 werd gewonnen door de Amsterdammers, ruilden de twee van shirt.

De Jong erkent dat het shirt van Lucas Moura een pijnlijk aandenken is: de Braziliaan scoorde in de return drie keer en zorgde er zo voor dat niet Ajax, maar Tottenham de finale van de Champions League haalde. "Dit is eigenlijk een shirt met pijnlijke herinneringen. Het is het shirt van Lucas Moura. Je kent hem vast wel? Dit is het shirt uit de heenwedstrijd, toen we met Ajax wonnen bij Tottenham. In de return maakte hij een hattrick, waarmee hij ons uitschakelde. Dus het is eigenlijk best pijnlijk om dit shirt te zien", zegt de middenvelder.

Een shirt waar De Jong fijnere herinneringen aan bewaart is het shirt van Kylian Mbappé. De twee ruilden van shirt na het Nations League-duel tussen Oranje en Frankrijk, in september 2018 in Parijs. "Dit shirt zie ik graag. Dit shirt kreeg ik namelijk bij mijn basisdebuut voor het Nederlands elftal. Ik wisselde op het eind van shirt met Mbappé en bewaar hier goede herinneringen aan. We verloren de wedstrijd weliswaar (met 2-1, red.), maar het was mijn eerste wedstrijd in Oranje als een basisspeler."

Tot slot beschikt De Jong ook nog over het shirt van Mario Mandžukic. De middenvelder stond vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League met Ajax tegenover het Juventus van de aanvaller van Juventus. Ajax won in Turijn met 1-2, waardoor men doorstootte naar de halve finales. "We wonnen van Juventus en gingen door naar de volgende ronde. Dit shirt wekt dan ook positieve gevoelens op."