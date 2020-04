Heung-Min Son verblijdt Tottenham met perfecte timing militaire dienstplicht

Heung-Min Son gaat zijn militaire dienstplicht deze maand vervullen in Zuid-Korea, zo laat zijn club Tottenham Hotspur maandag weten via de officiële kanalen. De vleugelaanvaller van de Engelse club heeft er voor gekozen zijn dienstplicht per direct te gaan vervullen, nu het voetbal voorlopig stilligt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Alle mannen zonder gezondheidsklachten zijn in Zuid-Korea in principe verplicht om een militaire training van 21 maanden te volgen. Son won in 2018 echter als dispensatiespeler de Aziatische Spelen met Zuid-Korea Onder-23, waardoor zijn militaire dienstplicht is ingekort tot slechts vier weken.

Nu het voetbal in Europa stilligt vanwege de uitbraak van het coronavirus, heeft Son besloten om zijn militaire dienstplicht maar direct te gaan vervullen in Zuid-Korea. De 27-jarige vleugelspits verbleef overigens al enige tijd in zijn vaderland: hij vertrok met toestemming van zijn werkgever direct naar Zuid-Korea nadat de Premier League was stilgelegd. Tottenham verwacht Son in mei weer terug in Engeland, zo klinkt het.

Tot 30 april zal er hoe dan ook geen voetbal worden gespeeld in Engeland, waardoor de militaire dienstplicht van Son en de Premier League elkaar niet overlappen. Mocht de Premier League dit seizoen overigens nog hervat worden, dan is het maar de vraag of Son Tottenham van dienst kan zijn: hij liep in februari een armblessure op, waarna manager José Mourinho liet weten deze voetbaljaargang niet meer te rekenen op hem.