Moeder Josep Guardiola overleden aan gevolgen coronavirus

Dolors Sala Carrió, de moeder van Josep Guardiola, is overleden aan het coronavirus. Manchester City maakt maandagmiddag melding van de dood van Sala Carrió, die 82 jaar is geworden.

De moeder van Guardiola was woonachtig in Manresa, een voorstad van Barcelona. “Iedereen die bij de club is aangesloten, zendt in deze tijd zijn oprechte medeleven naar Pep, zijn familie en al hun vrienden”, voegt Manchester City toe aan het bericht.

Spanje geldt momenteel als een van de zwaarst getroffen landen van Europa. Meer dan 135.000 inwoners van het land zijn inmiddels besmet geraakt met het coronavirus, waarvan er ruim 13.000 zijn overleden.

Guardiola kwam onlangs nog in het nieuws vanwege zijn bijdrage in de strijd tegen het coronavirus. De oefenmeester doneerde een miljoen euro aan de Angel Soler Daniel Foundation voor de aanschaf van medische apparatuur. Een deel van het geld zal ook worden gebruikt voor het maken van beademingsapparaten met een 3D-printer.