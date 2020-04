Feyenoord moet tienduizenden euro's betalen na ongeregeldheden

Feyenoord heeft wederom een straf opgelegd gekregen van de 'Control, Ethics and Disciplinary body' van de UEFA, zo maakt de Rotterdamse club maandagmiddag wereldkundig. De sanctie is het gevolg van gebeurtenissen rondom de thuiswedstrijd tegen Rangers FC en de uitwedstrijd tegen FC Porto in de groepsfase van de Europa League. De geldboete voor Feyenoord is door de UEFA bepaald op iets meer dan 30.000 euro.

De totale boete voor de incidenten rondom het Europese duel met Rangers FC bedraagt 22.250 euro, met 18.000 euro als straf voor het blokkeren van de trappen op de tribune in De Kuip. De overige 4.250 euro moet worden betaald vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de ontmoeting november vorig jaar. Feyenoord wordt daarnaast geacht om 8.000 euro over te maken naar de UEFA voor de vernielingen die zijn aangebracht door supporters rondom de uitwedstrijd tegen FC Porto medio december. Tevens moet Feyenoord de schade hiervan vergoeden aan de Portugese topclub.

Het is al de tweede keer dit seizoen dat Feyenoord door de UEFA wordt bestraft voor wangedrag van de aanhang. Vanwege ongeregeldheden rondom het Europa League-duel met Young Boys ontving de Stadionclub een geldboete van 36.000 euro. Feyenoord sloot de poulefase van de Europa League af met vijf punten en wist zich als hekkensluiter niet te kwalificeren voor de tweede ronde van het tweede Europese clubtoernooi.