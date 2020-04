Waar of niet waar – Cristiano Ronaldo is (g)een vrije trappenspecialist

De voetballerij ligt voorlopig stil door de uitbraak van het coronavirus, maar uit het oog is niet uit het hart. Als echte liefhebbers grijpen we massaal naar oud beeldmateriaal, piekeren we ons suf of en hoe de competities hervat kunnen worden en natuurlijk zijn er ook nog de eeuwige discussies om op terug te vallen. Voetbalzone neemt deze week zeven veelgehoorde beweringen onder de loep en aflevering 3 gaat over niemand minder dan Cristiano Ronaldo. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or geldt als een van de beste spelers ter wereld, maar één aspect van zijn spel is voer voor discussie: is hij een vrije trappen-specialist?

De spits van Juventus scoorde in zijn lange carrière al 55 keer uit een directe vrije trap, maar zijn rendement is de afgelopen vijf jaar gekelderd. In dat opzicht is het interessant om te kijken naar ploeggenoot Paulo Dybala’s reactie, toen hij in de zomer van 2018 hoorde dat de Portugees de overstap zou maken van Real Madrid naar Turijn. “Sorry Mire (Miralem Pjanic, red.), maar ik denk niet dat jij dit jaar veel vrije trappen mag nemen”, stuurde de Argentijn naar de groepsWhatsApp van het eerste team. Maar hoe terecht is het dat hij en zijn teamgenoten zoveel vertrouwen hebben in de spelhervattingen van Ronaldo?

Ronaldo stond bekend als een specialist voor dode spelmomenten en als duurste aankoop in de clubgeschiedenis kreeg hij meteen alle vrije trappen binnen schootsafstand van het doel aangereikt. “We weten hoe het werkt”, vervolgde Dybala in oktober 2018 aan La Gazzetta dello Sport. “Vanaf links schiet Cristiano. Wij staan alleen maar in de buurt om te zorgen voor goede foto’s!” De Argentijn - zelf ook gezegend met een uitstekende trap - en Pjanic hadden er geen enkele moeite mee dat de Portugees hun taak overnam. Ze hebben herhaaldelijk hun bewondering uitgesproken voor zijn traptechniek en dat is ook begrijpelijk als je weet dat hij liefst 55 keer raak schoot uit een vrije trap.

Dat is bijvoorbeeld drie keer vaker dan Lionel Messi. Toch verandert het beeld als je dieper ingaat op de statistieken. Ronaldo scoorde 33 vrije trappen in zijn negen seizoenen bij Real Madrid. Tussen 2009 en 2018 hield hij daarmee exact gelijke tred met Messi, al had hij er iets meer pogingen voor nodig (444 om 419). Sindsdien is de Portugees echter een stuk minder succesvol als hij achter de bal gaat staan voor een vrije trap. Sinds de zomer van 2018 scoorde hij er twee voor Portugal, waaronder een memorabele treffer tegen Spanje op het WK. Maar in de laatste vijf seizoenen zette Ronaldo in totaal slechts zeven vrije trappen om in een doelpunt, uit 144 pogingen.

Messi is op zijn beurt juist beter geworden in dit onderdeel. Liefst 30 van zijn 52 rake vrije trappen werden afgevuurd in de laatste vijf jaar. De aanvaller van Barcelona kreeg ook dubbel zoveel kansen om aan zijn moyenne te werken als Ronaldo, maar zijn succesratio bij club en land (elf procent) ligt hoe dan ook hoger dan dat van de Juventus-spits (vijf procent). En Ronaldo verliest niet alleen van Messi, want in de vijf topcompetities zijn er nog negen spelers die vaker scoorden uit een directe vrije trap: Neymar (11), Willian (11), Dani Parejo (10), Dimitri Payet (10), Angel di Maria (9), Aleksandar Kolarov (8) en Antoine Griezmann (8). Bovendien mochten zij ieder minimaal 43 keer minder vaak achter de bal staan dan Ronaldo.

Ook ploeggenoten Pjanic (12) en Dybala (11) staan de afgelopen vijf jaar boven Ronaldo qua benutte vrije trappen. Zodoende groeit de onvrede over de pikorde bij de fans van Juventus. Onderling maken de supporters online zelfs grapjes of Ronaldo misschien een bonus krijgt als hij de muur raakt, terwijl Pjanic recentelijk van Tuttosport de vraag kreeg of zijn fameuze ploeggenoot op de training wel af en toe raak schoot. Dat is weliswaar wat respectloos naar een van de grootste spelers ooit, maar heel verwonderlijk is het niet als je je beseft dat Ronaldo nog geen enkele vrije trap heeft binnengeschoten sinds hij voor Juventus speelt. Sinds juli 2018 heeft la Vecchia Signora 78 vrije ballen binnen schootsafstand gehad en Ronaldo ging 40 keer achter de bal staan, zonder succes.

Kansen missen is een ding, maar anderen kansen ontnemen is nog een argument tegen Ronaldo als aangewezen man voor vrije trappen. In februari van dit jaar mocht Dybala eindelijk weer eens aanleggen omdat Ronaldo al gewisseld was en tegen Brescia schoot de Argentijn fabelachtig raak. In het seizoen voor de komst van Ronaldo krulde Dybala ook al vier keer binnen uit 25 vrije trappen, terwijl Pjanic er drie benutte uit twintig pogingen. Dat zijn uitstekende gemiddeldes, dus zou het Ronaldo sieren om een stapje opzij te doen. De 35-jarige aanvaller is nog altijd een geweldige afmaker in open spel en heeft in het verleden veel succes gehad met zijn unieke ventieltrap, maar helaas lijkt hij het kwijt. Dat zeggen we voorzichtig, want met de Portugees is het nooit uitgesloten dat hij zich terug knokt. De vraag is alleen of Juventus hem die kans wil blijven bieden of dat zijn ploeggenoten eindelijk krijgen wat hen toekomt.