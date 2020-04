‘Ajax meldt zich net als onder meer Liverpool en Juve bij zaakwaarnemer’

Ferran Torres beleefde in de afgelopen seizoenen zijn grote doorbraak bij Valencia, maar het is nog maar de vraag hoe lang de twintigjarige aanvaller nog voor los Che zal spelen. Torres wordt namelijk in verband gebracht met een overstap naar een aantal andere clubs en volgens berichtgeving uit Duitsland zou ook Ajax geïnteresseerd zijn.

Goal en SPOX weten namelijk te melden dat de Amsterdammers zich bij zijn zaakwaarnemer hebben gemeld. De concurrentie is echter fors, aangezien hetzelfde geldt voor Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Laatstgenoemde club lijkt momenteel het meest concreet in de markt voor Torres, die wordt gezien als opvolger van Jadon Sancho.

Marco Neppe, de hoofdscout van Bayern München, heeft Torres in de afgelopen jaren ook verschillende malen bekeken, maar der Rekordmeister maakt vooralsnog geen werk van zijn komst. Vanuit Duitsland is er eveneens interesse van Borussia Mönchengladbach en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. De kans dat zij meekunnen in het verwachte transfergeweld wordt echter klein geacht.

Torres speelde vooralsnog 88 wedstrijden in de hoofdmacht van Valencia en heeft een transferclausule van honderd miljoen euro in zijn contract staan. Doordat de international van Jong Spanje na dit seizoen nog maar een jaar vastligt, en vooralsnog geen aanstalten heeft gemaakt om te verlengen, wordt echter aangenomen dat Valencia met een veel lager bedrag dan deze clausule genoegen zal moeten nemen.