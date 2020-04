Elia haalt keihard uit: ‘Als een zwerver die niks voor Feyenoord heeft betekend’

Eljero Elia gaf onlangs aan dat hij geen heil ziet in verlenging van zijn contract bij Istanbul Basaksehir. Prompt werd de 33-jarige vleugelaanvaller buiten de selectie gelaten van de nummer twee in de Turkse Süper Lig. Elia verkent nu zijn opties en sluit een terugkeer bij Feyenoord niet bij voorbaat uit. De ervaren buitenspeler speelde eerder al twee seizoenen voor de Rotterdammers en vierde in 2017 het kampioenschap met de club.

"Ik wil niet mijn liefde voor Feyenoord door één iemand laten belemmeren. Doordat hij niet netjes heeft gehandeld tegenover mij ", verwijst Elia in een interview met VTBL naar Sjaak Troost, destijds technisch directeur in De Kuip. "Feyenoord is gewoon een mooie club, net als FC Twente." Elia speelde in Nederland verder voor ADO Den Haag en in het buitenland voor onder meer Hamburger SV en Juventus.

Troost zei in de voorbereiding op dit seizoen bij de NOS dat er vanuit Feyenoord geen interesse was voor Elia. "Ik vond het niet netjes wat Troost heeft gedaan", laat de voormalig Feyenoorder aan duidelijkheid niets te wensen over. "Mijn zaakwaarnemer vroeg aan hem in een persoonlijk gesprek wat de opties zouden zijn voor mij om terug te komen naar Feyenoord. Of ze daar open voor zouden staan. Hij (Troost, red.) bracht naar buiten dat Feyenoord geen enkele interesse had, en dat ze voor de jeugd zouden kiezen."

"Toen ik bij Feyenoord kwam (in 2015, red.), koos Troost niet voor de jeugd en wilde hij me wél hebben", spreekt Elia zijn verbazing uit. "En nu bedank je me alsof ik een of andere zwerver ben, die helemaal niks voor de club heeft betekend, dacht ik. En als je dan wel andere jongens van mijn leeftijd haalt, die ook spelen, denk ik: Oke, so be it. Even goede vrienden!." Troost is niet langer technisch directeur van Feyenoord, dat in januari Frank Arnesen als opvolger presenteerde.