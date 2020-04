'Liverpool heeft op het middenveld geen ruimte voor passagiers zoals hij’

Jamie Redknapp is een bewonderaar van Mesut Özil, maar de voormalig middenvelder denkt niet dat de spelmaker van Arsenal mee zou kunnen bij lijstaanvoerder Liverpool. De oud-speler, tussen 1991 en 2002 actief voor the Reds, is van mening dat de 31-jarige Özil het arbeidsethos mist om van waarde te zijn voor het elftal van de veeleisende manager Jürgen Klopp.

"Op het middenveld dat Liverpool nu heeft is geen ruimte voor passagiers", zo oordeelt Redknapp in een onderhoud met Sky Sports. "Het maakt niet uit wie er wordt opgesteld door Klopp. Als je niet het hele veld bestrijkt en constant druk zet, dan speel je gewoon niet. Het is niet zo dat Özil niet goed genoeg is. Maar het gaat erom dat je het elke wedstrijd weer kan opbrengen om de bal terug te veroveren."

Redknapp voelt soms mee met Özil, die sinds 2013 het shirt van Arsenal draagt. "Het is allemaal niet gemakkelijk voor hem. Özil maakt deel uit van een van de slechtste elftallen van Arsenal die we in jaren hebben gezien. Hij kan ook nog steeds veel beter, al is hij wel wereldkampioen geworden (met Duitsland in 2014, red.). Daar kan ik alleen maar van dromen. Als je alleen al zijn assists ziet, zit er dan meer in? Ja, absoluut. Het is daarom soms frustrerend om hem aan het werk te zien. Ik denk echter dat hij straks terugkijkt op een geslaagde loopbaan, want hij zal het gevoel hebben dat veel mensen plezier hebben beleefd aan zijn spel", zo besluit Redknapp zijn relaas.

Özil kwam voor de coronacrisis tot 1 doelpunt en 3 assists in 23 wedstrijden voor the Gunners. Aan het begin van het seizoen werd de middenvelder bijna wekelijks overgeslagen door Unai Emery, die in november vorig jaar werd ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten van Arsenal. Met Mikel Arteta aan het roer kan Özil, wiens contract in Noord-Londen nog ruim een jaar doorloopt, weer rekenen op speeltijd bij de nummer negen in de Premier League.