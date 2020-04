StatsPerform voorspelt eindstand: Liverpool kampioen met puntenrecord

Het coronavirus heeft het Europese voetbal stilgelegd. Niemand weet wanneer de bal weer gaat rollen en of het seizoen überhaupt wordt afgemaakt. De UEFA ziet het liefst dat alle competities worden afgerond, maar het is niet ondenkbaar dat de laatste wedstrijd van dit Premier League-seizoen gespeeld is. In dat geval zou het een hard gelag zijn voor Liverpool, dat nog maar een paar overwinningen verwijderd was van het eerste kampioenschap in dertig jaar. Nu de competitie is stil ligt, heeft het StatsPerform AI-team uitgezocht hoe het seizoen verder zou verlopen. Op basis van een op Opta gebaseerd model zijn de meest waarschijnlijke uitslagen berekend, wat heeft geleid tot een eindstand die onderaan in dit artikel terug te vinden is.

Het was niet de vraag of Liverpool kampioen zou worden, maar wanneer. De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft een straatlengte voorsprong op de concurrentie. The Reds verloren dit seizoen pas een keer en hebben in 29 wedstrijden liefst 82 punten verzameld. Manchester City, de nummer twee op de ranglijst, speelde 57 punten bij elkaar, al hebben the Citizens een wedstrijd minder gespeeld. De top vier wordt verder gevormd door Leicester City en Chelsea.

In de kelder van de Premier League is het ongekend spannend. Norwich City is de hekkensluiter, maar heeft met acht wedstrijden in het vooruitzicht nog alle ruimte om zich veilig te spelen. The Canaries hebben 21 punten, 4 minder dan nummer 19 Aston Villa. Bournemouth heeft 27 punten en zou met de huidige stand degraderen naar de Championship. Met de slotfase van de competitie in aantocht zijn ook Watford (27 punten), West Ham United (27) en Brighton & Hove Albion (29) nog lang niet veilig.

Huidige stand Premier League

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 29 27 1 1 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 14 45 6 Wolverhampton W. 29 10 13 6 7 43 7 Sheffield United 28 11 10 7 5 43 8 Tottenham Hotspur 29 11 8 10 7 41 9 Arsenal 28 9 13 6 4 40 10 Burnley 29 11 6 12 -6 39 11 Crystal Palace 29 10 9 10 -6 39 12 Everton 29 10 7 12 -9 37 13 Newcastle United 29 9 8 12 -16 35 14 Southampton 29 10 4 15 -17 34 15 Brighton & Hove Albion 29 6 11 12 -8 29 16 West Ham United 29 7 6 16 -15 27 17 Watford 29 6 9 14 -17 27 18 AFC Bournemouth 29 7 6 16 -18 27 19 Aston Villa 28 7 4 17 -22 25 20 Norwich City 29 5 6 18 -27 21

StatsPerform heeft een simulatie gemaakt van het resterende Premier League-seizoen. Daarbij zijn de volgende aspecten in ogenschouw genomen, zo laat Opta weten aan Voetbalzone:

• Het model schat de waarschijnlijkheid van de uitkomst van een wedstrijd in (winst, gelijk, verlies) op basis van de aanvallende en verdedigende kwaliteit van de teams.

• De aanvallende en verdedigende kwaliteiten van de teams zijn gebaseerd op de resultaten van de afgelopen vier jaar, waarbij de meer recente resultaten zwaarder tellen.

• Het model houdt rekening met de kwaliteit van de tegenstanders waar de teams tegen hebben gespeeld en wat voor resultaten daartegen zijn behaald.

• Het model kan de nog te spelen wedstrijden simuleren op basis van de doelpuntvoorspellingen van de Poisson-verdeling met de aanvallende en defensieve kwaliteiten van beide teams als input.

• Tot slot wordt de uitkomst van het seizoen 10.000 keer gesimuleerd om de waarschijnlijkheid van eindpositie van elk team in de ranglijst te simuleren.

De voorspelde eindstand van StatsPerform

Wanneer de kans minder is dan 0,5 procent dat een team op een bepaalde positie eindigt is dit voor visuele redenen niet weergegeven in de tabel, dit kan er voor zorgen dat bepaalde kolommen of rijen optellen tot een getal van minder dan 100 procent.

Lang had Liverpool de hoop dat het ongeslagen kampioen zou worden. Door de 3-0 nederlaag tegen Watford op 29 februari zit dat er niet meer in. De verwachting is dat de machine van Klopp nog acht punten zou verspelen. Met resterende wedstrijden tegen Everton, Crystal Palace, Manchester City, Aston Villa, Brighton, Burnley, Arsenal, Chelsea en Newcastle United is dat allesbehalve onrealistisch. De negentiende landstitel in de clubgeschiedenis zal Liverpool niet meer ontgaan, zo is volgens het model van Opta voor 99,9 procent zeker. Volgens de simulatie zou Liverpool uitkomen op 101 punten, waarmee de Champions League-winnaar van 2019 het record overneemt van Manchester City, dat in 2018 op 100 punten eindigde.

De simulatie toont aan dat het voor 99,3 procent zeker is dat Manchester City op de tweede plaats eindigt. Met een puntentotaal van tachtig zou de achtste finalist van de Champions League de concurrentie ver voorblijven. De verwachting is dat Leicester City Chelsea voorblijft als nummer drie van de Engelse competitie, terwijl Manchester United op de vijfde plaats eindigt. In de slotfase van de competitie zullen er weinig verschuivingen zijn op de ranglijst, zo lijkt het. Tottenham Hotspur gaat Wolverhampton Wanderers nog wel voorbij, al blijven The Wolves Arsenal met een nipt verschil voor.

Aan de onderkant van de ranglijst is de verwachting dat Norwich City afdaalt naar de Championship. In het restant van de competitie zouden Tim Krul en zijn ploeggenoten nog acht punten halen, maar dat zal niet genoeg zijn voor handhaving. De kans is 67,7 procent dat het team van manager Daniel Farke degradeert. Aston Villa zal waarschijnlijk na een jaar weer afscheid moeten nemen van de Premier League, terwijl ook Bournemouth net tekort zal komen. Watford, Brighton en West Ham United lijken te ontsnappen.