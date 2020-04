‘Ik denk dat de komst van Lionel Messi helemaal geen onbereikbare droom is’

Lionel Messi brak een jaar of vijftien geleden door bij Barcelona en is sindsdien een vaste waarde in de selectie van de Catalanen gebleven. De sterspeler wordt zo nu en dan weleens in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou, maar van een transfer is het vooralsnog niet gekomen.

Massimo Moratti haalde in de tijd dat hij voorzitter was van Internazionale Ronaldo van Barcelona naar het Giuseppe Meazza en de ex-preses sluit niet uit dat een dergelijk scenario ook denkbaar is voor Messi: “Ik denk helemaal niet dat dit een onbereikbare droom is. Misschien was dat al niet eens het geval voor deze tegenslag”, doelt hij in gesprek met Radio Rai op het uitbreken van de coronacrisis.

“Messi zit tegen het einde van zijn contract aan en er zal zeker een poging worden ondernomen om hem hierheen te halen”, gaat Moratti verder. “Ik weet niet of deze situatie daar iets aan zal veranderen, maar ik denk dat we rare dingen zullen zien voordat het jaar om is.”

Barcelona wordt op zijn beurt nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Inter-spits Lautaro Martínez en Moratti suggereert dat de spits mogelijk gebruikt zou worden in een deal voor zijn landgenoot: “Hij is een goede jongen, die veel waarde hecht aan het verloop van zijn carrière. Maar, zoals ik al eerder gezegd heb, moeten we zien of hij valt onder een operatie voor grotere spelers als Messi.”