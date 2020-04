‘Een reëlere optie voor Liverpool, maar ik weet niet of Man City zaken doet’

Het is niet onmogelijk dat Manchester City-aanvaller Leroy Sané zijn loopbaan een vervolg geeft bij Liverpool, zo oordeelt Danny Mills. De oud-verdediger, die zelf vijf seizoenen uitkwam voor the Citizens, denkt dat de momenteel van een zware kruisbandblessure herstellende Sané een ideale aanwinst voor Jürgen Klopp is, mocht de Duitse manager deze transferzomer worden geconfronteerd met het vertrek van Mohamed Salah en/of Sadio Mané. Laatstgenoemde is in de Spaanse media meermaals gelinkt aan Real Madrid.

"Adama Traoré komt bij Wolverhampton Wanderers vaak in het nieuws vanwege zijn kracht en snelheid", analyseert Mills op verzoek van Football Insider. "Maar de stap naar een kampioenselftal, om iemand als Salah of Mané te vervangen, is volgens mij nog te groot voor hem." Bovengenoemd medium bracht Traoré vorig week nog in verband met Liverpool, terwijl hij in januari door Mundo Deportivo werd genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester City. Wolverhampton Wanderers zou naar verluidt minstens zeventig miljoen euro vragen voor de 24-jarige aanvaller, dit seizoen goed voor 6 treffers en 10 assists in 43 duels namens the Wolves.

Mills schuift Sané naar voren als potentiële aankoop van Liverpool. "Dat is zeker een mogelijkheid", aldus de voormalig rechtsback. "Hij herstelt momenteel van een blessure en is recentelijk al gelinkt aan een transfer (naar Bayern München, red.). Het is mogelijk dat hij op een gegeven moment overbodig wordt bij Manchester City. Sané is jong en getalenteerd en heeft al de nodige ervaring opgedaan. Dat vind ik een reëlere optie, al weet ik niet of Manchester City bereid is om zaken te doen met een rivaal."

BILD wist begin februari nog te melden dat Sané, die in Manchester vastligt tot medio 2021, dé topaankoop moet worden van Bayern voor aankomende zomer. Naar verluidt verlangt Manchester City circa honderd miljoen euro voor de geblesseerde vleugelaanvaller, die volgens Kicker juist geen heil meer ziet in een transfer naar der Rekordmeister. De buitenspeler zou zijn zinnen hebben gezet op een overgang naar Barcelona, al is het niet bekend of de interesse wederzijds is.