‘Feyenoord bereidt zich met terughalen huurling voor op vertrek Karsdorp’

Feyenoord beschikt met ingang van volgend seizoen weer over Bart Nieuwkoop, zo weet het Algemeen Dagblad maandag te melden. De verhuurde rechtsback kwam voor de coronacrisis tot zeventien wedstrijden in het shirt van Willem II. De leiding van Feyenoord ziet Nieuwkoop als de opvolger van Rick Karsdorp, die zeer waarschijnlijk volgend seizoen niet meer is te bewonderen in De Kuip.

Nieuwkoop beschikt bij Feyenoord over een contract tot medio 2021. De 24-jarige vleugelverdediger doorliep de jeugdopleiding van de Rotterdamse club en brak in het seizoen 2016/17 door in de hoofdmacht. Nieuwkoop had een basisplaats op 14 mei 2017, toen het elftal van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst dankzij een 3-1 zege op Heracles Almelo de landstitel in de wacht sleepte. Vanwege het nodige blessureleed bleef een definitieve doorbraak echter uit. Vorig jaar zomer koos hij voor een verhuurperiode bij Willem II, dat een fraaie vijfde plaats bezet in de Eredivisie.

Trainer Dick Advocaat is gecharmeerd van Nieuwkoop, zo liet hij weten na de 2-0 overwinning van Feyenoord op Willem II op 8 maart. De huurling maakte ondanks de nederlaag van de Tricolores een degelijke indruk in de onderlinge duels met Ridgeciano Haps, die in de laatste paar wedstrijden van Feyenoord als linksbuiten fungeerde. Daarnaast gaf de ervaren coach te kennen dat de rechtsback voorkomt in zijn plannen, mocht Advocaat ook volgend seizoen aan de bekerfinalist uit Rotterdam verbonden zijn.

Karsdorp keerde vorig jaar zomer als huurling terug bij Feyenoord, dat naar verluidt niet de financiële middelen heeft om hem definitief in te lijven. De toekomst van de vleugelverdediger is ongewis, ondanks een tot medio 2022 lopend contract bij AS Roma. Trainer Paulo Fonseca gaf vorig jaar aan dat Karsdorp normaal gesproken niet in zijn plannen voorkomt. Corriere dello Sport bracht hem al in verband met Napoli. La Gazzetta dello Sport schreef vorige maand al dat Karsdorp mag uitzien naar een andere werkgever. AS Roma, dat in 2017 veertien miljoen euro neerlegde voor de transfer, hoopt circa acht miljoen euro over te houden aan een eventuele verkoop van de Nederlandse flankspeler.