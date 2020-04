Ajax grijpt mis in België en ziet doelwit nieuw contract ondertekenen

AA Gent is erin geslaagd om Malick Fofana langer aan boord te houden. De Belgische club meldt maandag via de officiële kanalen dat de vijftienjarige aanvaller een driejarig contract heeft ondertekend. Volgens Gent was Ajax een van de gegadigden voor het talent.

De Amsterdammers zouden Fofana, net als Club Brugge, Racing Genk en Anderlecht, een aanbieding hebben gedaan. De jongeling kiest er echter voor om zijn loopbaan te vervolgen in Gent en heeft de andere voorstellen naast zich neergelegd.

“Met het verlengd verblijf van de talentvolle aanvaller toont de club zich niet alleen ambitieus op vlak van de A-kern maar ook op vlak van de jeugdwerking. Het is de bedoeling onze talentvolle jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-kern. De toekomst oogt rooskleurig”, voegen de trotse Buffalo’s toe.

Fofana speelt zijn wedstrijden in het Onder-15-elftal van Gent en laat daar vooralsnog een prima indruk achter. Hij heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor België Onder-15 en de teller staat tot nu toe op drie interlands.