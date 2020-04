‘Juventus en dure Ronaldo staan open voor opmerkelijke transfer’

Juventus staat open voor een vertrek van Cristiano Ronaldo, zo meldt Corriere dello Sport. De Italiaanse krant pakt uit met het nieuws dat de grootmacht ervoor openstaat om de onderhandelingen met Real Madrid over een terugkeer in het Santiago Bernabéu te starten. Juventus zou bij een transfer weer adem kunnen halen wat betreft de financiën.

Il Messaggero meldde vorige week al dat Juventus radeloos is inzake de situatie van Ronaldo. De 35-jarige aanvaller verdient in Italië naar verluidt netto 31 miljoen euro per jaar. Hoewel de club blij is dat Ronaldo en zijn medespelers een tijdelijke loonsverlaging hebben geaccepteerd, moet er ook op de lange termijn worden ingeleverd vanwege de gevolgen van de coronacrisis, zo klonk het.

Juventus gaf vóór de coronacrisis aan graag door te willen met de Portugees, mogelijk dus met een veel lager salaris, maar nu zou een transfer 'niet langer onrealistisch' zijn, aldus Corriere dello Sport. De club bespaart door de tijdelijke verlaging van de salarissen circa negentig miljoen euro, maar dit is lang niet genoeg om Juventus uit de financiële misère te halen, zo stelt men.

De topclub zou bereid zijn Ronaldo voor zestig miljoen euro te verkopen. De superster zou zelf ook openstaan voor een terugkeer bij de Koninklijke. Hoewel Ronaldo bijna twee jaar geleden met veel ergernis en bombarie vertrok uit Madrid, zou de relatie met de Spaanse club en voorzitter Florentino Pérez inmiddels flink zijn verbeterd. Ronaldo zou bij Real wel genoegen moeten nemen met een lager salaris dan hij in Turijn verdient. De aanvaller ligt momenteel tot medio 2022 vast bij Juventus.