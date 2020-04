‘Matthijs nodigde al zijn vertrouwelingen uit, gek genoeg ontbraken zij’

Henk Spaan ergerde zich aan een interview van Wim Jonk in Voetbal International. De oud-international sprak onder meer over de opleiding van Matthijs de Ligt bij Ajax en deed daar enkele vreemde uitspraken over, stelt Spaan. De journalist liet vrijdag in Het Parool al weten zich niet te kunnen vinden in de woorden van Jonk en zet maandag zijn standpunt kracht bij.

"Het probleem van Jonk en Ruben Jongkind, deze week kritiekloos geïnterviewd door VI, was dat ze soms best goede ideeën hadden over het opleiden van voetballers. Hun persoonlijkheden verdroegen geen discussie daarover, laat staan tegenspraak met als gevolg een enorme puinhoop in de Ajax-opleiding", liet Spaan afgelopen vrijdag weten. "Na hun vertrek blinken ze uit in een onweersproken claimcultuur die zijn weerga niet kent. Dankzij hen zou de Coaching Academy Ajax miljoenen hebben opgeleverd. Kletsverhaal."

"Casimir Westerveld werd weggepromoveerd naar die Academy en samen met Corné Groenendijk wist hij later een project aan China te verkopen waarmee Jonk en Jongkind geen enkele bemoeienis hebben gehad. Ten tweede: Jonk zou De Ligt op het middenveld hebben laten spelen omdat hij een centrale verdediger in hem zag. Bullshit. Matthijs speelde vanaf de jongste jeugd op het middenveld. Pas in de C1 werd hij centrale verdediger", aldus Spaan, die maandag doorgaat met zijn tirade.

De columnist wijst op een speciaal diner voor 36 personen in 2018, toen De Ligt tot Golden Boy werd uitgeroepen bij de verkiezing van beste talent uit Europa van Tuttosport. "Matthijs nodigde al zijn vertrouwelingen uit, iedereen die volgens hem van invloed op zijn loopbaan was geweest. Barry Hulshoff was er natuurlijk bij, jeugdtrainers en elftalleiders van FC Abcoude en zijn vrienden Frenkie de Jong en Carel Eiting."

"Gek genoeg ontbraken Jonk en Jongkind", vervolgt Spaan met gevoel voor cynisme. "Van Ajax was er één jeugdtrainer uitgenodigd, iemand die door Jonk en Jongkind was verwijderd uit de opleiding. Intussen zitten Jonk en Jongkind bij FC Volendam en heeft die jeugdtrainer weer een staffunctie op De Toekomst", besluit de journalist met een sneer.