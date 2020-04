‘Als ik voorzitter van Barcelona was, zou ik hem morgen nog aantrekken’

Keita Baldé speelde in de jeugd van Barcelona, maar haalde het eerste elftal niet. De aanvaller kwam bovendrijven bij Lazio en draagt vandaag de dag het shirt van AS Monaco. De voormalig jeugdspeler van de Catalanen zou Neymar graag zien terugkeren bij zijn oude club. Laatstgenoemde speelt sinds drie jaar bij Paris Saint-Germain en wordt al jarenlang gelinkt aan een terugkeer naar het Camp Nou. Baldé vindt dat Barça moet toeslaan zodra de kans zich voordoet.

Afgelopen zomer was Neymar al dicht bij een terugkeer naar Catalonië. PSG, dat in 2017 liefst 222 miljoen euo voor hem betaalde, wilde echter niet meewerken aan een transfer en hield hem aan zijn contract. Naar verluidt gaat Barcelona komende zomer opnieuw een poging wagen en Baldé vindt dat een goede zaak. De Senegalees international is diep onder de indruk van de kwaliteiten van Neymar, die hij in de Ligue 1 al tegenkwam met Monaco. “Aan de bal is Neymar ongeëvenaard”, zegt hij in gesprek met El Chiringuito. “Hij zou voor elk team kunnen spelen. Als ik voorzitter van Barcelona was, zou ik hem morgen nog aantrekken.”

Baldé speelde drie jaar in de opleiding van Barcelona en maakte in 2011 de overstap naar Lazio. Hij speelde in totaal meer dan 130 wedstrijden voor de club uit Rome, voordat hij in 2017 voor circa 30 miljoen euro aan Monaco werd verkocht. Eerder stond hij nog in de belangstelling van Manchester United en Real Madrid. Baldé is Barcelona niet vergeten. “Ik bewaar goede herinneringen aan die tijd. Ik kwam daar op negenjarige leeftijd binnen, met belangrijke jaren nog voor me. Wat ik heb bereikt, heb ik voor een groot deel te danken aan La Masía en Barça. Bij Barcelona word je niet alleen opgeleid als voetballer, maar ook als persoon.”