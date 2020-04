ADO Den Haag slaat dubbelslag met Israëlisch Nederlandse voetbalbroers

ADO Den Haag heeft zich versterkt met de voetbalbroers Michael en Jonathan Mulder. Ze hebben in de Hofstad allebei hun handtekening gezet onder een eenjarige verbintenis, met een optie voor nog twee seizoenen. Het is in eerste instantie de bedoeling dat de gebroeders Mulder, allebei jeugdinternational voor Israël, bij ADO aansluiten bij het beloftenteam, dat afgelopen seizoen uitkwam in de Derde Divisie van het zondagvoetbal.

Michael, met negentien jaar de oudste telg van de voetbalbroers, speelde het meest recent in het belofenteam van het Israëlische Maccabi Petach Tivka. De middenvelder annex centrumverdediger liep afgelopen zomer een blessure op, waardoor hij bij FC Utrecht weinig meer aan spelen zou toekomen. In de zoektocht naar speelminuten kwam hij, in goed overleg met FC Utrecht, uit bij Maccabi Petach Tivka, maar de uitbraak van het coronavirus maakte na drie maanden een einde aan zijn periode in Israël.

‘De nationale ploeg van Israël is een doel, maar Oranje is een droom’

Zijn jongere broer Jonathan maakte sinds 2016 deel uit van de jeugdopleiding van AZ, waar de linkspoot tussen wal en schip dreigde te vallen omdat de Alkmaarders komend seizoen geen Onder-19 en geen Onder-21 zullen hebben. Om die reden heeft de achttienjarige middenvelder bewust gekozen voor een overstap naar ADO. De afgelopen jaren speelde hij bij AZ achtereenvolgens in de Onder-15, Onder-16, Onder-17 en Onder-19. "Dit is voor zowel Jonathan als Michael een prachtige stap, vooral om ergens samen te kunnen spelen", geeft Stefano van Delden, die beide jongens van adviezen voorziet, te kennen.

De gebroeders Mulder werden geboren in Nederland en woonden tot hun elfde en twaalfde in Israël, waar ze in de jeugdopleiding van Maccabi Tel Aviv speelden. Na hun terugkeer naar Nederland kwamen ze allebei bij AFC terecht, waar Jonathan in 2016 werd weggehaald door AZ en FC Utrecht Michael in 2018 oppikte. Voor beide broers was nu tevens de nodige belangstelling vanuit Israël. "Maar mijn doel is om in Nederland het betaald voetbal te halen. Sinds onze eerste oproep worden we op de voet gevolgd vanuit Israël, zo gaat dat een beetje. Als je het eenmaal hebt gemaakt en ergens in een eerste elftal speelt, ben je een ster", zei Michael Mulder vorige week in een uitgebreid interview met Voetbalzone.