‘Juventus slachtoffert drie spelers vanwege dure jacht op topdoelwit’

Juventus wil diverse spelers 'slachtofferen' om de komst Paul Pogba naar Turijn te bekostigen, zo claimt La Gazzetta dello Sport. De middenvelder van Manchester United staat al geruime tijd op het verlanglijstje van la Vecchia Signora en de Fransman zelf aast tegelijkertijd op een vertrek bij United. Juventus wil naar verluidt ver gaan om Pogba terug te halen.

Volgens de roze sportkrant is de Italiaanse topclub bereid Miralem Pjanic, Douglas Costa en Federico Bernardeschi 'te slachtofferen' in de jacht op Pogba. Pjanic, die beschikt over een contract tot de zomer van 2023, wordt al veelvuldig gelinkt aan een transfer, onder meer omdat de middenvelder dit seizoen weinig indruk heeft weten te maken onder Maurizio Sarri. Daarbij heeft de trainer met Rodrigo Bentancur al een goede en tevens jonge middenvelder in de gelederen.

Dybala: 'Was niet makkelijk om met 25 man akkoord te gaan met salarisverlaging'

Douglas Costa, die dit seizoen kampt met blessureleed en vastligt tot medio 2022, kan ook zomaar vertrekken bij de koploper uit de Serie A, zo klinkt het. De toekomst van Bernardeschi bij Juventus is eveneens onzeker. De buitenspeler was een van de favoriete spelers van Massimiliano Allegri, maar onder Sarri heeft de Italiaan een iets andere rol en wordt hij vaak geposteerd als aanvallende middenvelder.

Bovendien sluit Dejan Kulusevski komende zomer aan bij de selectie van Juventus. De komst van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die 35 miljoen euro heeft gekost, betekent dus een extra concurrent voor Bernardeschi. De 24-voudig international ligt nog tot medio 2022 vast bij Juventus en wordt in de wandelgangen in verband gebracht met diverse clubs in de Serie A.