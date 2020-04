Man United krijgt ‘no-brainer’ van 80 miljoen euro voorgesteld: ‘Meteen doen’

De wegen van Paul Pogba en Manchester United scheiden mogelijk na dit seizoen. De middenvelder wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek uit Manchester en Andy Gray adviseert de club om Jack Grealish van Aston Villa aan te trekken als de vervanger van de Fransman.

Grealish wordt in de Engelse media gelinkt aan Manchester United. De 24-jarige middenvelder speelde vorig seizoen een belangrijke rol bij de promotie naar de Premier League. Deze jaargang kwam hij reeds tot 7 doelpunten en 6 assists in 26 wedstrijden. United-manager Ole Gunnar Solskjaer was begin december nog lovend over Grealish nadat Aston Villa met 2-2 gelijkspeelde op Old Trafford. De woorden van Solskjaer versterkten de geruchten over een mogelijke transfer van Grealish naar the Red Devils.

Pogba wordt op zijn beurt in verband gebracht met clubs als Juventus en Real Madrid. Hij stond het grootste deel van dit seizoen aan de kant met een blessure. Gray, oud-speler van onder meer Aston Villa, Crystal Palace en Tottenham Hotspur, vindt dat Pogba zijn transfersom van 105 miljoen euro nooit heeft terugbetaald op het veld en denkt dat Grealish een uitstekende vervanger zou zijn. “We weten niet of het voetbal ooit nog hetzelfde zal zijn en in welke mate het coronavirus van invloed zal zijn op de waarde en salarissen van spelers”, zegt hij tegen de Daily Star. “Maar als ik Pogba voor honderd miljoen pond (113 miljoen euro, red.) kan verkopen en Grealish voor zeventig miljoen (80 miljoen euro, red.) zou kunnen halen, zou ik dat meteen doen. Dat is een no-brainer.”

“United kan misschien zijn geld voor Pogba nog terugverdienen”, vervolgt Gray, die denkt dat Pogba’s marktwaarde nog altijd hoog is doordat hij op commercieel gebied interessant is. “Hij heeft miljoenen fans op sociale media. Tegenwoordig is dat belangrijk voor clubs. Maar fans geven daar niets om. Zij willen dat hij een bijdrage levert op het veld. Hij heeft simpelweg gefaald bij United. Of dat zijn eigen schuld is of dat hij pech heeft gehad door blessures? Ik denk dat het een combinatie van beide factoren is. Ik ken Pogba niet, dus ik kan niets zeggen over zijn karakter. Ik beoordeel hem op wat hij heeft laten zien bij United en dat is niet genoeg.”