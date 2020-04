Advies FIFA-werkgroep houdt Hakim Ziyech mogelijk langer bij Ajax

Een speciale werkgroep van wereldvoetbalbond FIFA heeft zich gebogen over het vraagstuk wat er moet gebeuren met de contracten van spelers die op 30 juni aflopen, nu de competities voor die datum naar alle waarschijnlijkheid niet zijn afgerond naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. De commissie heeft het advies uitgebracht om die contracten door te laten lopen tot aan de nieuwe einddatum van het lopende seizoen. De transfer van Hakim Ziyech van Ajax naar Chelsea zou hierdoor vertraging oplopen, daar hij op 1 juli speler van the Blues zou zijn.

Naar verwachting zal er in de maanden juli en augustus nog gevoetbald worden om de competities tot een goed einde te brengen. Wanneer de aanbeveling wordt opgevolgd zal Ziyech zijn verhuizing naar Stamford Bridge moeten uitstellen. Ajax, AZ en PSV hebben aan de KNVB het advies uitgebracht om het seizoen te beëindigen, maar de UEFA en FIFA willen dat de nationale competities voltooid willen worden. Uiterlijk 3 augustus zouden de nationale competities afgemaakt moeten zijn.

De regelgeving omtrent de zomerse transfers zal tijdelijk aangepast moeten worden en dat zou dan ook de prioriteit hebben bij de FIFA-werkgroep. "Bij een overlapping van seizoenen en/of transferperiodes, zal er voorrang gegeven worden aan de huidige club van de speler. Daardoor kan die club het seizoen afmaken met de vertrouwde spelersgroep, om zo de integriteit van de nationale competities te beschermen", zo is volgens de NOS te lezen in een rapport van de werkgroep, dat is ingezien door enkele persbureau's. Juristen verwachten dat de nieuwe tijdelijke transferregels voor problemen gaan zorgen. Clubs moeten bijvoorbeeld langer salarissen doorbetalen van spelers die normaliter vanaf eind juni van de loonlijst geschrapt zouden zijn, terwijl ook de spelers akkoord moeten gaan met het voorstel.

Als het coronavirus het toelaat hopen de UEFA, ECA (European Club Association) en EL (European Leagues) volgens De Telegraaf dat de nationale competities begin juni tot eind juli gespeeld worden. De internationale competities zouden begin augustus afgerond zijn, waarna het seizoen 2020/21 medio augustus zou starten. Wanneer bovenstaand scenario niet haalbaar is, hopen de de organisaties dat het seizoen eind augustus afgerond is. Het nieuwe seizoen zou dan half september aanvangen. Mocht ook dat niet haalbaar zijn, dan is het een optie om het seizoen te beëindigen.