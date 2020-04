Driessen houdt ‘verrader’ Van Gaal spiegel voor na felle kritiek op Ajax

Valentijn Driessen heeft in zijn column voor De Telegraaf hard uitgehaald naar Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal uitte afgelopen zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad felle kritiek op Ajax, dat de coronacrisis ‘zou misbruiken voor eigen gewin’. Ook Sparta Rotterdam-directeur Henk van Stee en Mark Koevermans van Feyenoord krijgen ervan langs van de chef voetbal van de krant.

Ajax gaf bij monde van directeur voetbalzaken Marc Overmars vorige week als eerste aan het Eredivisie-seizoen per direct te willen beëindigen. AZ en PSV brachten na overleg met de Amsterdammers niet veel later hetzelfde advies uit aan de KNVB. De harde woorden van Overmars vielen niet goed bij een aantal van zijn collega’s bij andere clubs uit de competitie. Volgens Driessen wordt de persoonlijke integriteit van Overmars, Toon Gerbrands (PSV) en Robert Eenhoorn (AZ) ‘zonder terughoudendheid in twijfel getrokken’ door Van Stee en Koevermans. “Dat wordt prettig vergaderen als Van Stee zijn hand komt ophouden bij Overmars, omdat de jeugdopleiding van Sparta zonder de euro’s van Ajax weinig meer voorstelt. Zo ver zal het met Koevermans niet eens komen. Hij zei ooit al de leiderschapskwaliteiten te missen voor het directeurschap bij Feyenoord en voert nu in die rol lange-tenen-politiek”, schrijft Driessen maandag.

Doordat Ajax, AZ en PSV tegen de afspraken in hebben bekendgemaakt te willen stoppen met het huidige seizoen, is Koevermans volgens Driessen ‘dusdanig op z’n teentjes getrapt dat hij zich niet meer liet horen in het onderlinge overleg tussen de topclubs en afzegde voor de call met de KNVB en alle Eredivisie-clubs’. “Tevens verliet Koevermans de appgroep van de achttien Eredivisie-directeuren, die in het leven was geroepen door ECV-directeur Mattijs Manders”, weet Driessen. “Maar het ergste: hij gooide z’n principes overboord en koos ineens niet voor stoppen, maar wachten met een beslissing over de Eredivisie. Over principieel leiderschap gesproken.”

“Dan deed het orakel Louis van Gaal zaterdag in een interview in het Algemeen Dagblad nog een duit in het zakje. Hij geloofde niet in de integriteit van zijn voormalig pupillen Edwin van der Sar en Marc Overmars”, vervolgt Driessen zijn relaas. “De altijd zo eerlijke en recht-door-zee-varende Van Gaal vergat even hoe zijn morele kompas tot een mes in de rug van de Engelse gentlemantrainer Bobby Robson leidde. Toen Van Gaal ondanks een doorlopend contract van Robson bij Barcelona een contract achter diens rug tekende als trainer bij de Spaanse topclub. Of hoe hij een directeursfunctie bij Ajax accepteerde en daarmee niet alleen zijn plaaggeest Johan Cruijff dwars zat, maar vooral zijn pupillen van weleer als Dennis Bergkamp en Wim Jonk verraadde. Was Van Gaals quote zaterdag soms een afrekening? Ook Overmars stond in 2011 in de rechtszaal tegenover zijn oud-trainer en won die zaak. De rechtbank van Haarlem vernietigde de directeursbenoeming van Van Gaal.”