Koeman betreurde megatransfer: ‘Anders was het voor Klaassen makkelijker’

Everton ging aan het begin van het seizoen 2017/18 flink gebukt onder het vertrek van Romelu Lukaku, zo is de inschatting van Erwin Koeman. De toenmalige assistent-trainer van Ronald Koeman blikt in gesprek met de Liverpool Echo terug op zijn dienstverband op Goodison Park en concludeert dat Everton eigenlijk nooit een goede vervanger kon strikken voor de naar Manchester United vertrokken spits. Het gemis van Lukaku droeg volgens Koeman bij aan de zwakke seizoensstart, die hem en zijn broer in oktober 2017 fataal werd.

De gebroeders Koeman hadden Everton in het seizoen 2016/17, hun eerste jaar in Liverpool, naar de zevende plek geloodst. Lukaku had dat seizoen zestien keer gescoord in competitieverband en verdiende een transfer naar Manchester. Everton spendeerde circa 158 miljoen euro aan zomeraankopen, maar haalde geen volwaardige vervanger van Lukaku binnen. Sandro Ramírez was de enige nieuwe spits in de selectie en kwam voor zes miljoen euro over van Málaga; andere versterkingen waren onder meer aanvallende middenvelders Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson en Nikola Vlasic. Bovendien werd Davy Klaassen voor 27 miljoen euro overgenomen van Ajax.

Ronald Koeman kreeg zijn ploeg echter niet aan de praat en moest het veld ruimen toen Everton op de achttiende plaats stond in de Premier League. Zijn broer Erwin denkt dat het vertrek van Lukaku er mede voor zorgde dat andere zomeraanwinsten aanpassingsproblemen kenden. "Als een speler zo vaak scoort als Lukaku, dan is het een kwestie van tijd voordat een van de grote zes clubs aanklopt. Dat is jammer genoeg ook gebeurd, en helaas gebeurde het laat in de voorbereiding. Een verrassing was het niet", blikt Koeman terug.

"Ronald had er na zijn komst (in de zomer van 2016, red.) alles aan gedaan om Lukaku in ieder geval nog een seizoen voor de club te behouden en dat lukte. Maar ik sprak vaak met Lukaku en daarom was het voor mij geen verrassing dat hij een jaar later alsnog vertrok", vult hij aan. Lukaku maakte uiteindelijk op 10 juli 2017 de overstap naar Manchester United voor een bedrag van 85,4 miljoen euro. Hoewel de transfermarkt daarna nog anderhalve maand geopend was, stelt Koeman dat het moeilijk was om na de transfer nog een vervanger te vinden.

Vóór het vertrek van Lukaku was dat eveneens een 'lastige zaak', omdat Everton geen spits wilde kopen zolang de Rode Duivel nog niet weg was. "Maar uiteindelijk bleek het in ons tweede seizoen, naar mijn idee, een groot probleem dat we nooit een goede vervanger hebben gehaald. Doelpunten maken bleek moeilijk voor ons", merkt de inmiddels werkloze Koeman op. "Nieuwe spelers hadden makkelijker kunnen aarden als er een speler was geweest die iets kan creëren uit niets, zoals Lukaku dat kan. Daar putten andere spelers vertrouwen uit."

"We haalden een aantal goede, nieuwe spelers, maar het was makkelijk voor ze geweest om in een veelscorend elftal te spelen", weet de voormalig hoofdtrainer van onder meer Feyenoord en FC Utrecht, die vorig jaar nog werkzaam was als bondscoach van Oman. "Everton heeft veel in het werk gesteld om toch nog een goede vervanger te strikken. Ronald hoopte dat Olivier Giroud zou komen en dat leek mij een goede speler voor Everton. Overal waar hij heeft gespeeld, maakte hij doelpunten. Hij is een ervaren speler waar de jongere spelers veel aan gehad konden hebben."

"Nikola Vlasic kwam, en dat vind ik een fantastische speler, maar het is geen doelpuntmaker", vertelt Koeman over de aanvallende middenvelder die inmiddels voor CSKA Moskou speelt. "We voelden het gemis van Lukaku daarom nog iedere week. We kenden Gylfi Sigurdsson goed; dat is een goede speler. Met standaardsituaties is hij altijd fantastisch. Davy Klaassen is voor veel geld gehaald, maar tussen voetballen in Nederland en Engeland zit een heel, heel groot verschil. Zowel in de snelheid van het spel als op fysiek vlak. Hij kende wat moeilijkheden, maar ook voor een speler als Klaassen zou het makkelijker zijn geweest in de Premier League als we Lukaku nog hadden gehad."

De timing van de transfer van Lukaku was ongunstig, herhaalt Koeman. Als hij in mei of begin juni was vertrokken, zo stelt de Nederlander, dan was er meer tijd om een vervanger te vinden. Anderzijds zou een nóg latere transfer wellicht meer geld hebben opgeleverd. "Twee of drie weken nadat hij vertrok, betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor Neymar. Ik dacht toen: misschien had Everton meer geld kunnen verdienen aan Lukaku, misschien wel 100 tot 120 miljoen pond (113 tot 136 miljoen euro, red.), als ze iets langer hadden kunnen wachten. Maar dat was niet mogelijk."