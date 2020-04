Stengs en Tagliafico uitgedaagd door Ronaldo; ‘Lord Bendtner’ overtreft zichzelf

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo lanceerde zondag, in samenwerking met Nike, de Living Room Cup op Instagram, een challenge waarin binnen 45 seconden zoveel mogelijk ‘core crushers’ uitgevoerd moeten worden. Onder anderen Calvin Stengs en Nicolás Tagliafico waagden zich aan de challenge en bedankten Ronaldo specifiek voor de nominatie.





De coronacrisis heeft al geleid tot meerdere prachtige initiatieven. Zo kruisen diverse voetballers de degens met elkaar op FIFA 20 om geld in te zamelen voor het goede doel. Zondag stonden bijvoorbeeld Kieran Tierney van Arsenal en Mason Mount van Chelsea online tegenover elkaar.





Thibaut Courtois en Romelu Lukaku, teamgenoten bij de nationale ploeg van België, speelden afgelopen weekend samen de basketbalgame NBA 2K20.





Er werd afgelopen weekend echter niet alleen gegamed. Het was immers prachtig weer in West-Europa, wat resulteerde in prachtige kiekjes in de buitenlucht van onder anderen Daley Blind, Michal Sadílek, Enzo Zidane en Robert Lewandowski.





Feyenoorder Eric Botteghin had op de bank grote lol met zijn kinderen.





Nicklas Bendtner, beter bekend als 'Lord Bendtner', verdient een bijzondere vermelding: het Deense enfant terrible bracht de zondag al vissend door met een sigaar tussen de lippen.





Jack Wilshere speelde op 19 oktober voor het laatst een wedstrijd, maar de middenvelder van West Ham United is nog altijd hongerig, zo bleek afgelopen weekend tijdens een potje voebal met zijn partner Andriani Michael.





Een challenge die we nog niet eerder hebben zien langskomen op social media: de stayparked challenge. De naam zegt genoeg.





Ajacied Danilo Pereira was zondag goedgehumeurd en besloot de heupen eens goed los te gooien.





Gianluigi Buffon hield afgelopen zaterdag met familie een heuse pizza party thuis, terwijl Neymar met zijn honden voetbalde.