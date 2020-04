Van Bronckhorst: ‘Toen hij bij Feyenoord kwam, zag je dat hij een junior was’

De wijze waarop Luis Sinisterra zich heeft ontwikkeld bij Feyenoord doet Giovanni van Bronckhorst goed. De linksbuiten annex spits was dit seizoen een vaste basisklant, totdat hij medio februari een zware knieblessure opliep tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-4 zege). Sinisterra was bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord, maar kwam in de afgelopen jaargang slechts vijf keer in actie in de Eredivisie. Giovanni van Bronckhorst legt aan De Telegraaf uit waarom de Colombiaan onder zijn leiding weinig aan spelen toekwam.

De krant stipt aan dat veel van de huidige basisspelers van Feyenoord hun debuut maakten onder Van Bronckhorst: dat gold voor Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida, Orkun Kökcü en voor Sinisterra. De huidige oefenmeester van het Chinese Guangzhou R&F legt uit dat hij talenten bij de A-selectie haalde als hij potentie in ze zag. "Daarna moeten die talenten stappen maken. Het gaat niet alleen om de technische begaafdheid, een talent moet ook met druk en spanning omgaan, fysiek klaar zijn om elke wedstrijd te spelen. Ik zag iedere speler zijn eigen ontwikkeling doormaken."

"Luis Sinisterra is misschien het beste voorbeeld", haalt Van Bronckhorst aan. De inmiddels twintigjarige Sinisterra werd in de zomer van 2018 voor circa twee miljoen euro overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. "Hij was door Martin van Geel gekocht omdat onze scouts zijn talent zagen. Maar toen hij ging meetrainen, zag je dat hij eigenlijk nog een junior was. We waren het met elkaar eens dat hij nog wel een of twee jaar nodig zou hebben, voordat hij er echt zou staan."

Sinisterra was tijdens zijn eerste wedstrijden voor Feyenoord al na tien minuten helemaal leeg, memoreert Van Bronckhorst. De 'fysieke basis' ontbrak volgens de trainer die Feyenoord in 2017 kampioen maakte. De trainers hielden desondanks het vertrouwen in Sinisterra. "We stippelden een pad voor hem uit, hij trainde goed en pakte wedstrijden mee in het beloftenelftal. Prachtig om te zien dat het nu zijn vruchten afwerpt en hij belangrijk voor Feyenoord is geworden." Voordat hij geblesseerd raakte, noteerde Sinisterra 5 doelpunten en 6 assists in 21 optredens in de competitie.