‘Politiek spel’ niet uitgesloten na ‘gênant’ optreden van Marc Overmars

Marc Overmars zorgde deze week voor een schokgolf in de voetballerij. De directeur spelerszaken van Ajax sprak zich woensdagavond in gesprek met De Telegraaf fel uit tegen de hervatting van de Eredivisie, terwijl door de clubs juist nadrukkelijk was afgesproken om op enig moment als collectief naar buiten te treden. Journalist Kees Jansma heeft geen goed woord over voor de actie van Overmars.

Overmars zei woensdag dat er per direct een punt achter het huidige Eredivisie-seizoen gezet moest worden, vanwege de uitbraak van het coronavirus. De beleidsbepaler van Ajax haalde hard uit naar de KNVB en de UEFA, omdat de twee voetbalbonden zich teveel zou laten leiden door financiële belangen. "Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus", zo brieste Overmars.

In de dagen na het interview van Overmars met De Telegraaf verkondigden ook de andere Eredivisie-clubs afzonderlijk statements. PSV en AZ lieten weten ook per direct een punt te willen zetten achter het seizoen, terwijl bijvoorbeeld Feyenoord minder gedicteerd was en zei de richtlijnen van het RIVM en de overheid te willen volgen. Bij Studio Sport wordt zondagavond opgemerkt dat het Overmars was die een 'bom' liet afgaan. "Ik vind het nogal gênant", zegt Jansma over het optreden van de directeur spelerszaken van Ajax.

Jansma vervolgt door te stellen dat de Eredivisie-clubs hadden afgesproken om tot dinsdag 7 april 'met één mond te praten, geen opmerkingen te maken in de media en geen eigen meningen te vertolken'. De voormalig perschef van het Nederlands elftal vindt het typisch dat Overmars het heft zelf in handen nam. "Ongeveer heel Nederland volgt de overheid en het RIVM. Uitgerekend de voetballerij heeft daar maling aan. De een roept 'we gaan linksaf', de ander roept 'we gaan rechtsaf'. De een zegt 'we gaan misschien wel door', de ander zegt 'we gaan misschien stoppe'’. Het is afgesproken om met één mond te praten en dat is het meest makkelijk om aan te voldoen."

Ajax is momenteel op basis doelsaldo koploper in de Eredivisie, voor AZ. Onder meer Pierre van Hooijdonk liet deze week weten dat hij het gevoel heeft Ajax zich voornamelijk heeft laten leiden door eigenbelang bij het uitspreken van de nadrukkelijke wens om een punt te zetten achter het seizoen in de Eredivisie. ''Het is óf een politiek spel, óf het is een hartstochtelijke kreet van Overmars geweest", zegt Jansma daarover. "Maar het is een zeer voorbarige kreet geweest. Ik hoor iedereen zeggen dat het puur eigenbelang is. Dat is in de voetballerij niet helemaal uitgesloten, maar ik weet het natuurlijk niet zeker."