Tim Krul verraste met goedbedoeld telefoontje: ‘Hij hing meteen weer op’

Tim Krul neemt tijdens de coronacrisis zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Nederlandse doelman heeft van zijn werkgever Norwich City namelijk de opdracht gekregen om zich, net als zijn ploeggenoten, te ontfermen over minstens dertig seizoenkaarthouders van tachtig jaar en ouder en doet dat naar eigen zeggen met veel plezier.

Eens in de zoveel tijd belt Krul met supporters van Norwich City. De keeper controleert of de ouderen het goed maken tijdens de coronacrisis en brengt indien nodig zelfs boodschappen en medicijnen. "Daar zitten mensen bij die de hulp hard nodig hebben. Samen kunnen we dan kijken of er meer zorg nodig is, of er instanties zijn die iets meer kunnen doen voor deze mensen", zo legt hij zondag uit in gesprek met de NOS.

"Er zitten natuurlijk ook supporters bij die de hulp niet nodig hebben, maar het gewoon fantastisch vinden om even tien, twintig minuten over voetbal te praten. Of om het over het normale leven te hebben", vervolgt Krul. "Sommigen hebben al vijftig tot zestig jaar een seizoenkaart. Er zitten zelfs mensen bij die al vanaf 1946 op de tribune zitten. Dan komen wel de eerlijke verhalen naar boven. Gelukkig heb ik een goed seizoen gedraaid, ik kom er vaak goed vanaf."

Krul is ook al eens op verraste supporters gestuit. "Een meneer nam op en zei: 'Ik geloof niet dat je Tim Krul bent. Of Tom Hanks. Tot ziens.' Die hing meteen weer op." De doelman benadrukt tot slot dat voetbal op dit moment 'totaal niet belangrijk is'. "Dat moet duidelijk zijn. Er staan levens op het spel. Normaal zijn dit altijd de mooiste tijden van het seizoen, ik hoop dat het voetbal snel terugkomt. Maar ik zie het somber in. Op dit moment is de planning om op 14 mei weer te gaan trainen. Ze hopen in juni de competitie voort te zetten, dan ben je al twee maanden verder."