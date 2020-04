Clubarts van Stade Reims pleegt zelfmoord na besmetting met coronavirus

De clubarts van Stade Reims heeft op zestigjarige leeftijd zelfmoord gepleegd, zo meldt Le Parisien zondagavond. Volgens de krant was Bernard Gonzalez geïnfecteerd met het coronavirus en heeft hij middels een gedetailleerde afscheidsbrief te kennen gegeven dat zijn keuze om zichzelf van het leven te beroven verband houdt met zijn besmetting.

Het overlijden van Gonzalez is nog niet bevestigd door Stade Reims, maar burgemeester Arnaud Robinet van Reims heeft al gereageerd op het tragische nieuws. Robinet kende de overleden clubarts persoonlijk en zegt geschokt te zijn. "Hij was een dragende kracht van de club, een fantastische professional, die door iedereen werd gewaardeerd." De burgemeester kreeg het nieuws eerder op de dag te horen van de departementsprefect van Marne, het departement waarin Reims zich bevindt.

Vorige maand spraken Robinet en Gonzalez elkaar nog, tijdens de campagne van de burgemeester voor zijn herverkiezing in maart. De ouders van de clubarts hadden toen een borrel georganiseerd voor de politicus. "In gedachten ben ik bij zijn ouders, zijn vrouw en zijn gezin", vertelt Robinet. "Hij is een extra slachtoffer van het coronavirus, want hij was positief getest. Ik weet dat hij zijn daad heeft toegelicht in een afscheidsbrief, maar daar wil ik het niet over hebben."

Bij Stade Reims is de verbijstering 'enorm', zo schrijft Le Parisien. Hoewel de gemeente het nieuws eerder op de dag te horen had gekregen, wist zondagmiddag bij de club nog niemand van het overlijden van Gonzalez, of van het feit dat hij besmet was geraakt met het virus. "Ik heb hem vorige week nog gesproken, maar hij had het er helemaal niet over", wordt een vertegenwoordiger van de club van Kaj Sierhuis geciteerd. "Het is niet te bevatten. De schok zal heel hard aankomen." Behalve Gonzalez was ook zijn vrouw positief getest.