‘Ajax, Feyenoord, PSV en AZ krijgen plots zware concurrentie van Real Madrid’

De wereld lijkt aan de voeten van Rodrigo Riquelme te liggen. Volgens Estadio Deportivo neemt de belangstelling voor het toptalent van Atlético Madrid zienderogen toe: de regionale sportkrant uit Sevilla maakt melding van de interesse van Real Betis, Valencia en Real Madrid, nadat eerder de namen van Celtic, Rangers FC, TSG Hoffenheim, Ajax, Feyenoord, PSV en AZ vielen in de internationale pers.

De donderdag twintig jaar oud geworden Riquelme heeft een aflopend contract in Madrid en zijn toekomst blijft voorlopig een groot vraagteken. Atlético Madrid heeft de intentie om de jeugdexponent langer vast te leggen, maar volgens de media in Spanje wikt en weegt Riquelme zijn opties. "Op dit moment is Roro in quarantaine in Madrid, zoals de rest van zijn ploeggenoten. De onderhandelingen over een nieuw contract zijn ver weg, maar zullen worden hervat zodra de noodtoestand in Spanje wordt beëindigd", kondigt Mundo Deportivo aan.

De jeugdinternational van Spanje, die zijn wedstrijden doorgaans afwerkt in de beloftenploeg van Atlético en door Spaanse media wordt gezien als de nieuwe Antoine Griezmann, was dit seizoen met vier assists en twee doelpunten in zeven wedstrijden een van de uitblinkers in de UEFA Youth League. Bovendien is hij met twaalf pogingen op doel een van de meest dreigende spelers van het toernooi. De jongeling staat bekend als linksbuiten, maar voelt zich op alle posities in de voorhoede thuis.

Atlético’s ‘Roro’ gelinkt aan Nederlandse top: ‘Hij is een Trequartista’

Vorige maand schreef Voetbalzone een uitgebreid artikel over de ontwikkeling van Rodrigo Riquelme en de belangstelling voor de jongeling. Lees artikel

Begin vorige maand speelde hij met Atlético Madrid in de zestiende finales van de Youth League tegen Ajax. Het werd 0-0; Ajax won na strafschoppen. Riquelme was een van de meest dreigende spelers aan de zijde van de bezoekers en zijn optreden in Amsterdam werd volgens berichtgeving van AS gadegeslagen door scouts van Feyenoord, PSV en AZ. Riquelme debuteerde op 1 september 2019 in LaLiga met een invalbeurt tegen SD Eibar (2-3 nederlaag); op 23 januari januari deed hij kort mee in de verloren wedstrijd tegen Cultural Leonesa in de Copa del Rey (2-1)

De belangstelling van een grote club als Real Madrid lijkt slecht nieuws voor de kansen van clubs als Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Riquelme is echter op zoek naar een werkgever waar hij ervaring kan opdoen in het eerste elftal. Naar verluidt vindt hij de stap van het beloftenteam naar het eerste elftal bij Atlético Madrid te groot en ziet hij elders meer speelkansen. Eerder schreef AS al dat hij volgend seizoen wellicht wordt verhuurd, als hij er toch voor kiest om zijn contract in het Wanda Metropolitano te verlengen. Via een zijweg zou hij op die manier alsnog in de Eredivisie terecht kunnen komen.