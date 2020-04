‘Krachtig signaal als de PL-sterren dat samen met Messi en Ronaldo zeggen’

Raymond Verheijen vindt dat er per direct een punt moet worden gezet achter het seizoen in de Premier League. De Nederlandse inspanningsfysioloog, met een verleden bij onder meer Barcelona, Manchester City en het nationale elftal van Wales, roept spelers zelfs op om in opstand te komen, mocht de Engelse voetbalbond besluiten om de jaargang 2019/20 alsnog te laten hervatten.

"Het seizoen moet geschrapt worden om de spelers optimaal te beschermen", stelt Verheijen in een interview met de Daily Mirror. "Ik heb hierover gesproken met verschillende spelers. Ze vrezen dat ze te horen krijgen dat ze gewoon moeten spelen, zelfs als de coronacrisis nog niet volledig is verdwenen. Ze zijn bang dat ze besmet kunnen raken door ploeggenoten of tegenstanders. Zulke geluiden horen zeer serieus te worden genomen door de autoriteiten. Daarnaast lopen spelers het gevaar dat ze door blessures misschien wel moeten stoppen met voetballen."

Verheijen snapt heel goed dat clubs ook goed kijken naar de financiële gevolgen van de coronacrisis. "En we willen allemaal weer zo snel mogelijk voetballen", voegt hij daaraan toe. "Maar alleen als de huidige crisis helemaal over is. De realiteit is echter dat het seizoen onder de huidige omstandigheden niet voor het einde van de zomer kan worden afgemaakt. Helaas hebben de meeste spelers niet de invloed om te zeggen: 'Ik speel niet totdat het helemaal veilig is.' Alleen de spelersvakbonden en de beste spelers ter wereld hebben die macht."

"Het zou een zeer krachtig signaal zijn als de sterren in de Premier League samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zouden zeggen: 'We komen niet in actie totdat onze veiligheid kan worden gegarandeerd'." Verheijen vindt het daarnaast zeer onverstandig om spelers na een periode van lange inactiviteit in actie te laten komen. "Mocht de crisis zes tot acht weken duren, of zelfs langer, dan hebben spelers langer nodig om weer topfit te worden. Dat is niet alleen maar mijn mening. Het zijn wetenschappelijke feiten."

"Bestuurders willen dat het seizoen zo snel mogelijk wordt hervat, maar dat is alleen maar uit financieel oogpunt", vervolgt Verheijen zijn analyse. "Daardoor zijn spelers gedwongen weer te beginnen, zelfs als ze daar niet klaar voor zijn. Hierdoor wordt Russische roulette gespeeld met hun loopbanen. Sommigen zeggen dat de integriteit in het geding is als het seizoen definitief wordt stilgelegd. Maar waar is de integriteit als spelers worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's en het gevaar van blessures?", zo vraagt de expert op het gebied van inspanningsfysiologie zich hardop af.