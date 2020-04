KNVB en clubs laten supporters per enquête meepraten over ideaal scenario

Voetbalsupporters mogen hun mening geven over de invulling van het restant van het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Het Supporterscollectief Nederland wil middels een enquête te weten komen hoe er gedacht wordt over de hervatting van het seizoen 2019/20. Vanwege de coronacrisis liggen de competities voorlopig stil. Er klinken zelfs al geluiden dat deze jaargang helemaal geschrapt moet worden.

"Hoe denk jij over het uitspelen van de competitie? Vul onze enquête in. Onze leden hebben dezelfde vragen beantwoord. Wij zijn ook benieuwd naar de mening van alle supporters aangaande de voortgang van de betaald voetbal competities", meldt het Supporterscollectief Nederland bij de enquête, die zondag is gepubliceerd. Bij de vraagstelling ligt de focus op de supporters van de verschillende clubs. Er wordt onder meer gevraagd of er zonder publiek moet worden gespeeld en of fans een financiële compensatie verdienen als het seizoen definitief niet meer wordt hervat. Bijna alle supportersgroeperingen in Nederland zijn aan het Supporterscollectief verbonden.

De uitslag van de enquête wordt aanstaande dinsdag besproken tijdens het overleg van de KNVB met de clubs en andere betrokken partijen. De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie houden twee scenario's voor ogen. Een optie is om de competitie in de zomermaanden te hervatten, maar alleen als het RIVM groen licht geeft. Het is echter ook mogelijk dat er definitief een streep wordt gezet door het seizoen 2019/20, mocht de coronacrisis aanhouden. De adviezen van de overheid en het RIVM zijn in alle gevallen leidend.

Onder meer Ajax, AZ en PSV zouden het liefst zien dat het seizoen definitief wordt stilgelegd, zo kwam afgelopen week naar buiten. Ajax-directeur Marc Overmars sprak zijn teleurstelling uit over de houding van de KNVB inzake het competitieverloop. "Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA", zo zei hij in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb er gewoon moeite mee hoe het gaat. Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt." Bovengenoemde krant wist tevens te melden dat de aanvoerders in de Eredivisie ook pleiten voor het definitief stopzetten van dit seizoen.