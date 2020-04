Rooney haalt ongenadig hard uit na 'schande': ‘Was hij wanhopig?'

Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, zei donderdag dat de Premier League-voetballers ‘hun rol moesten spelen’ tijdens de coronacrisis, waarna er werd voorgesteld om de salarissen met dertig procent te verlagen. Spelersvakbond PFA maakte bekend dat de spelers dit voorstel hebben geweigerd, daar er met deze maatregel een flinke smak belastinggeld zou worden misgelopen en dit weer zou kunnen doorwerken in de zorg. Wayne Rooney is niet bepaald te spreken over de huidige gang van zaken rond de salarissen van Premier League-spelers.

“Als de regering mij had benaderd om zorgmedewerkers financieel te steunen of ventilatoren te kopen, was ik trots geweest om dat te doen. Zolang ik maar zou weten waar het geld naartoe gaat. Ik zit in een positie waarin ik iets kan missen. Niet iedere voetballer zit in dezelfde positie. Een hele beroepsgroep is plotseling op een punt gebracht waarop iedereen dertig procent moet inleveren. Waarom zijn de voetballers ineens de zondebok geworden? Hoe dit de laatste dagen is gespeeld, is een schande”, schrijft Rooney in zijn column voor de The Times.

Spelers Premier League weigeren verlaging: ‘Denkt de minister daar aan?’

Lees artikel

“Eerst zei minister Hancock dat Premier League-spelers salaris moesten inleveren. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij het land het laatste nieuws gaf over de grootste crisis waar we voorlopig in ons leven mee te maken hebben”, vervolgt de aanvaller van Derby County. “Waarom zat het salaris van voetballers in zijn hoofd? Was hij zo wanhopig om de aandacht af te leiden van de aanpak van deze crisis door de regering? Het kwam vreemd op mij over, omdat iedere beslissing in dit proces in het geheim achter gesloten deuren wordt genomen. Dit moest ineens publiekelijk bekendgemaakt worden.”

“Waarom? Het voelt alsof de spelers aan de schandpaal genageld moeten worden, om hen in een hoek te duwen waar zij moeten betalen voor de gedaalde inkomsten. In mijn ogen wint niemand in deze situatie. Hoe je het ook bekijkt, wij zijn makkelijke doelwitten”, concludeert Rooney. “Bij de grote clubs is het niet nodig dat spelers salaris inleveren. Denk je dat Manchester United of Manchester City de salarissen met dertig procent moeten verlagen om te overleven? In dat geval bevindt het voetbal zich in een veel slechtere positie dan we ons hadden voorgesteld.”