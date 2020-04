‘Virus Hypocrite’ Walker diep in problemen door uitnodigen van prostituees

Kyle Walker heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt, zo meldt de Daily Mail zondag. De rechtsback van Manchester City nodigde afgelopen week twee prostituees uit, terwijl hij kort daarvoor daarna iedereen in Engeland op het hart drukte om binnen te blijven vanwege de lockdown die de regering heeft ingevoerd. Walker heeft inmiddels excuses aangeboden, maar dat neemt de woede bij de leiding van Manchester City niet gelijk weg. Ook de Engelse tabloids spreken er schande van en geven zelfs de bijnaam 'Virus Hypocrite' mee.

Volgens bovengenoemde krant legden Walker een een vriend omgerekend 2500 euro neer voor de 21-jarige Louise McNamara en een 24-jarige callgirl uit Brazilië. De twee escorts brachten een bezoek aan het huis van de vleugelverdediger in het Engelse Cheshire. McNamara veegt in gesprek met The Sun de vloer aan met Walker. "Hij is een hypocriet die mensen in gevaar brengt. Hij had veel beter moeten weten", aldus de jonge prostituee, die de flankspeler van Manchester City in eerste instantie niet eens had herkend. "Aan de ene kant nodigt Kyle vreemden uit in zijn huis en aan de andere kant legt hij een dag later aan iedereen uit dat ze veilig moeten blijven."

Walker heeft veel spijt van de actie, zo blijkt uit zijn verklaring. "Ik bied publiekelijk mijn excuses aan voor de keuzes die ik afgelopen week heb gemaakt. Ik weet maar al te goed dat ik als profvoetballer een voorbeeldfunctie heb. Ik wil in dat kader excuses maken aan mijn familie, vrienden, Manchester City, de supporters en de gemeenschap in het algemeen. Ik heb ze allemaal flink laten zitten."

Manchester City gaat het voorval omtrent Walker in de komende dagen grondig analyseren. "De club kent inmiddels het verhaal in een tabloid over het privéleven van Kyle Walker en de bijbehorende overtreding van de regels op het gebied van de lockdown en sociale distantie", zo verduidelijkt een woordvoerder van the Citizens. "Manchester City heeft de gezondheidszorg in Engeland de laatste tijd ontzettend vaak gesteund. De actie van Kyle Walker staat volledig haaks op deze inspanningen. De aantijgingen stellen ons teleur. We zijn wel op de hoogte inmiddels van de excuses van Kyle en gaan de zaak intern onderzoeken."