‘Toen ik mij op de eerste training voorstelde zei Van Gaal gelijk: ’Alex wie?‘’

Alexander Baumjohann speelt in de herfst van zijn loopbaan bij Sydney FC in de Australische A-League. De inmiddels 33-jarige middenvelder uit Duitsland kijkt in de laatste fase van zijn actieve carrière terug op zijn jaren in het profvoetbal. Baumjohann heeft er spijt van dat hij Bayern München al na een seizoen verliet, ook al sprak de aanwezigheid van toenmalig trainer Louis van Gaal niet in zijn voordeel.

"Bij Bayern had ik wellicht meer geduld moeten hebben", blikt Baumjohann op verzoek van Goal en SPOX terug op zijn jaar in München. "Maar ik was nog jong en wilde dolgraag spelen. Maar dat bleek helaas erg moeilijk te zijn onder Van Gaal. Hij kende mij nauwelijks. Hij had me ook niet naar Bayern gehaald, dat had Jürgen Klinsmann gedaan. Toen ik mij op de eerste training voorstelde als Alex zei Van Gaal: ‘Alex Wie?’ Ik noemde toen mijn achternaam, maar hij keek nog steeds vol ongeloof. Ik weet niet of Van Gaal toen een psychologisch spel speelde of dat hij me écht niet kende."

"Maar ik wist wel dat als de trainer mijn naam niet eens kende, het wel erg moeilijk zou worden bij Bayern", zo gaat Baumjohann verder met zijn opmerkelijke terugblik. "Van Gaal zei aan het begin van het seizoen (2009/10, red.) dat ik mij moest richten op het tweede elftal. Daarom wilde ik na enkele weken alweer vertrekken bij Bayern. Ik voelde er weinig voor om in de regionale competitie te gaan spelen", aldus de middenvelder, die Bayern verder niets kwalijk neemt. "Dat het zo’n familieclub is kwam voor mij als een verrassing. Voor iedereen wordt gezorgd, dus naast de spelers ook de overige medewerkers. Zoiets heb ik nergens anders meegemaakt."

Baumjohann vertrok in 2010 naar Schalke 04, waar hij wederom een moeizame relatie onderhield met de trainer, in dit geval Felix Magath. "Voor mijn loopbaan zou het beter zijn geweest als ik eerst Felix Magath had ontmoet en daarna pas Louis van Gaal. Want als je Magath als trainer hebt gedaan, kan niets je nog shockeren." Baumjohann is evenwel niet allleen maar negatief over Magath. "Ik heb veel van hem geleerd en die ervaring is later goed van pas gekomen." De routinier is een stuk positiever over Jupp Heynckes, die hij meemaakte als jeugdspeler van Schalke 04. "Helaas werd hij na drie maanden ontslagen. In 2007 was hij bij Borussia Mönchengladbach ook al snel weg. Ik had wellicht langer met hem kunnen werken bij Bayern, toen hij daar Van Gaal opvolgde."