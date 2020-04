‘Rampjaar’ bij Chelsea dankzij Sarri: ‘Geen respect voor dingen die hij deed’

Gary Cahill heeft weinig goede herinneringen aan de samenwerking met Maurizio Sarri bij Chelsea. Volgens de centrumverdediger heeft hij vorig seizoen bij the Blues nooit een eerlijke kans gehad van de Italiaanse trainer. Cahill, die in de jaargang 2018/19 in totaal tot slechts acht optredens kwam, ruilde Chelsea vorig jaar zomer in voor stadgenoot Crystal Palace, terwijl Sarri koos voor een contract bij Juventus.

"Op het WK van 2018 reikten we met Engeland tot de halve finale, waardoor ik de voorbereiding op het nieuwe seizoen miste", vertelt Cahill in een interview met de Daily Mail. "Dat heeft achteraf gezien een cruciale rol gespeeld. Sarri was in de voorbereiding op het nieuwe seizoen erg met het tactische verhaal bezig, misschien wel een beetje té veel. Dat heb ik echter allemaal moeten missen. Daardoor had ik gelijk een achterstand."

"Om heel eerlijk te zijn: Van een werkrelatie tussen mij en Sarri was halverwege het seizoen al geen sprake meer", vervolgt Cahill zijn terugblik. "Ik had ook niet meer het idee dat het nog goed zou komen tussen ons. Sommige dingen die Sarri bij Chelsea deed verdienen geen respect. Ik heb desondanks nog steeds veel respect voor de club en de spelers. Ik had als aanvoerder ook de kantjes ervan af kunnen lopen, maar dat zou niet goed zijn geweest", aldus de mandekker, die Chelsea uiteindelijk zeven seizoenen trouw was.

Cahill is ervan overtuigd dat hij van veel meer waarde had kunnen zijn voor Sarri bij Chelsea. "Dat is een bepaalde arrogantie die je als speler moet hebben. Maar helaas kreeg ik nooit een kans van hem." De inmiddels vertrokken Cahill had een veel betere band met Antonio Conte, de voorganger van Sarri op Stamford Bridge. "Hij was een geweldige manager voor Chelsea." De ervaren verdediger plaatst Conte op één lijn met José Mourinho, die bij Chelsea de nodige successen beleefde. "Het oog voor details, de manier waarop ze denken. Ze verzaken nooit. Dat vertrouwen moet je hebben, het is op een goede manier arrogant zijn."