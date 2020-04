Xavi vol lof: ‘In mijn optiek staat alleen Lionel Messi nog boven hem’

Xavi speelde bij Barcelona jarenlang samen met Lionel Messi en het duo wist met de Catalaanse grootmacht de nodige prijzen in de wacht te slepen. De huidige trainer van Al-Sadd uit Qatar praat enkele jaren later nog steeds vol lof over de Argentijnse spelmaker. Xavi vindt dat Messi vanwege zijn constante presteren een streepje voor heeft op grootheden als voormalig ploeggenoot Ronaldinho en Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo.

"Ronaldinho behoort tot de allerbeste spelers ooit, maar hij was wellicht niet constant genoeg", verklaart Xavi in een interview met Globo Esporte. "Misschien heeft hij hierdoor maar voor een korte periode aan de top gestaan. In mijn optiek staat alleen Messi nog boven Ronaldinho, vooral omdat hij in de laatste jaren heel erg constant is geweest in zijn prestaties. Messi is de allerbeste. Ronaldinho behoort echter tot de beste spelers ooit. Daarna komt de rest pas."

"Ik schaar Ronaldinho in het rijtje met de Braziliaanse Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Messi", aldus Xavi, die onlangs in een interview met La Vanguardia een eventuele terugkeer bij Barcelona als trainer besprak. "Het is duidelijk dat ik op een dag wil terugkeren bij Barcelona. Ik denk dat ik als trainer wat te bieden heb aan de spelers." Er zal echter wel eerst aan een aantal eisen moeten worden voldaan. "Ik heb al duidelijk gemaakt dat ik een project voor ogen zie dat vanaf de basis wordt opgebouwd. En ik ben ook degene die de beslissingen zal nemen. Ik wil met mensen werken die ik kan vertrouwen. Giftige elementen wil ik niet in de kleedkamer hebben."

Xavi zou wel weten hoe hij Messi moet coachen bij Barcelona. "Het is een speler die, als je het goed aanpakt als trainer, zelfs als verdediger uit de voeten kan. Hij beschikt over snelheid, zowel fysiek als geestelijk. Hij beheerst alle facetten van het vak van profvoetballer. Als je hem zover krijgt om te rennen, wat doen de anderen dan? Die gaan twee keer harder rennen", zo besluit Xavi.